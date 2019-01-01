مورينيو يستغل ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة للدفاع عن نفسه

مورينيو يتحدث عن مشاكله مع إدارة مانشستر يونايتدمستغلًا تعامل إدارة ليفربول مع يورجن كلوب عقب ريمونتادا برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أثار جوزيه مورينيو الكثير من الجدل كعادته عقب نجاح ليفربول في قلب الطاولة على برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد حقق إنجازًا كبيرًا بالفوز على برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة، أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بيورجن كلوب والعمل الذي قدمه مؤكدًا أنه يستحق الفوز باللقب.

واستغل مورينيو ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة ليشير إلى الفارق بين معاملة إدارة الريدز مع كلوب ومعاملة إدارة مانشستر يونايتد معه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ مايو ٢٠١٩

وقال مورينيو: "الدعم الذي قدمته إدارة ليفربول ليورجن كلوب أيضًا يجب أن يوضع في الحسبان ضمن مسببات هذا الإنجاز"

وأضاف: "في مانشستر يونايتد طلبت مدافعين ولم يأتوا، بينما طلب كلوب فان دايك وأليسون فتعاقدوا معهم وجلبوا له تأهلًا تاريخيًا"

وتابع: "لا يمكن فعل أي شيء مع كلوب حاليًا سوى رفع القبعة والتصفيق، الرجل فعل كل شيء كان من الممكن أن يفعله"

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يذكر أن جوزيه مورينيو كان قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد خلال نصف ديسمبر الماضي بسبب سوء النتائج.