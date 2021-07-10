مورينيو يُحبط جوارديولا: لا أمل في رحل كين عن توتنهام

البقاء هو الخيار الأقرب..

اعتبر المدير الفني لروما جوزيه مورينيو أن بقاء هاري كين في توتنهام هو الخيار الأقرب هذا الصيف، عكس ما قد يظنه البعض أنه سيغادر النادي اللندني.

وكان كين قد أعلن في وقت سابق أنه يريد الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة من مسيرته، لتبدأ الشائعات في التحدث عن مغادرته توتنهام إلى أحد أكبر أندية أوروبا.

أكثر المهتمين بالحصول على خدمات الدولي الإنجليزي كان مانشستر سيتي، حيث يرى فيه المدرب بيب جوارديولا خيارًا مثاليًا لتعويض رحيل سيرخيو أجويرو.

لكن مورينيو الذي عمل مع كين لمدة عام ونصف في توتنهام قبل إقالته في شهر أبريل الماضي، منح غريمه جوارديولا أنباءً تعيسة في هذا الصدد.

السبيشال وان في حديث للصحافة قال عن شائعات رحيل كين "لا أظن أنه سيوقع عقدًا جديدًا، لا أعرف".

برازيلي يقدم الإجابة.. هل تمنح كوبا أمريكا التفوق لميسي على مارادونا؟

كما أضاف "أود أن أقول أن بقاء كين على الأرجح هو ما سيحدث في النهاية، لا أرى السيد ليفي (رئيس توتنهام) لديه الرغبة في بيعه".

وأتم المدرب البرتغالي حديثه قائلًا "بالطبع كان هاري واضحًا جدًا قبل اليورو في هذا الأمر، لكن ليفي ليس منفتحًا على ذلك، في النهاية هم من يعرفون ماذا سيحدث".

الجدير بالذكر أن علاقة كين ومورينيو كانت قوية للغاية، حتى أن الصحف الإنجليزية قالت أن الدولي الإنجليزي كان أكثر المؤيدين له في غرفة خلع ملابس السبيرز.