مورينيو والخطة السحرية لإيقاف صلاح

هل ينجح مورينيو في الحد من خطورة صلاح مرة أخرى؟

فيسبوك تويتر محمد عماد

مواجهة جديدة منتظرة بين المصري محمد مصلاح ومدربه السابق جوزية مورينيو، وذلك عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع السابع من البريميرليج.

صلاح هداف البريميرليج هذا الموسم حتى الآن والذي حقق أرقامًا قياسية في الموسم المنصرم فشل في التسجيل في شباك مانشستر يونايتد حتى الآن.

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الموسم المنصرم اعتمد مورينيو على أسلوب الرقابة الفردية البحت للحد من خطورة صلاح، وذلك بوضع أشلي يونج كظل لصلاح طوال توقيت المباراة وعزله عن فيرمينو وباقي لاعبي الريدز.

لم يكتفِ مورينيو بوضع يونج لمراقبة صلاح فقط، بل أن ماتيتش كان يساند يونج في الحد من خطورة الفرعون المصري أيضًا.

مورينيو الذي سبق له تدريب محمد صلاح في تشيلسي يعرف أن أهم مميزاته هي الاستلام على الجهة اليمنى والتوغل بيسراه داخل الملعب للتسديد نحو مرمى الخصم، الكل يعرف طريقة صلاح التي تشبه كثيرًا طريقة النجم الهولندي أريين روبين، ولكن سرعة صلاح تفوق استيعاب المدافعين فينجح غالبًا في التفوق على خصومه وإسكان الكرة في شباك الخصم.

ولكن ما فعله مورينيو في الموسم المنصرم هو الدفع بمدافع أيمن أمام صلاح، وهو نفس ما فعله بوتشيتنيو مدافع توتنهام أمام صلاح.

يونج الذي يلعب بقدمه اليمنى أجاد في مركز الظهير الأيسر أمام صلاح الذي يتوغل من الجهة اليمنى داخل الملعب للتسديد بيسراه.

اللعب بدفاع متأخر هو سلاح مورينيو أيضًا للحد من خطورة ثالث أفضل لاعب في العالم، بالإضافة إلى استغلال الثغرات التي يتركها ظهيري الريدز في انطلاقتهما الهجومية.

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