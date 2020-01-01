مورينيو: نُقاتل من أجل المربع الذهبي

لهذا السبب استبعدت وانياما..

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أنه فضّل استبعاد فيكتور وانياما من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا ووضع الحارس ميتشيل فورم محله.

الدولي الكيني لم يشارك في المباريات منذ 11 ديسمبر الماضي عندما لعب أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال، وقد ألمح السبيشال وان في أكثر من مناسبة أن اللاعب خارج حساباته.

مورينيو في تصريحات للصحافة قال "أشعر بالآمان أكثر من خلال إدراج فورم في القائمة، لا أريد المخاطرة بفقدان لوريس أو جازانيجا، على عكس منتصف الملعب لدينا العديد من اللاعبيم.".

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كما أضاف "لم أُعلم وانياما بالقرار بعد، لقد كان مريضًا في الثلاثة أيام الماضية، سوف أحاول أن أشرح له القرار عند عودته للتدريبات مرة أخرى.".

وتطرق المدرب الاستنائي للحديث حول سوق الانتقالات الشتوية، فقال "بدون إصابات كنت لأقول نعم قمنا بسوق جيد. عندما يعود المصابون سيكون الأمر أفضل كثيرًا بالنسبة لنا.".

وأتم متحدثًا عن قتالية فريقه في سبيل الوصول للمربع الذهبي "نبذل قصارى جهدنا، بغض النظر عن أي تحليل يمكن أن يقوم به أحد عن مبارياتنا الأخيرة، هناك شيء واضح للجميع وهو أننا نقاتل وأن اللاعبين رائعون.".

"في الظروف الصعبة نحن فريق صعب المنال أمام أي خصم، دائمًا ما نمنح خصومنا مباراة صعبة أمامنا."

يذكر أن توتنهام قد فاز على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين الأحد الماضي ليرفع رصيده من النقاط ويصبح 37 نقطة في المركز الخامس بفارق 4 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المرتبة الرابعة.