مورينيو مُحبط من أجل لاعبيه ويُعيد الهزيمة لـ"الأخطاء الذهنية"

لم نستحق الهزيمة..

يؤمن جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أنه فريقه لم يستحق الهزيمة من ولفرهامبتون، مُعربًا عن إحباطه وحزنه لما آلت إليه الأمور رغم تقديم اللاعبين كل ما لديهم على حد تعبيره.

توتنهام تقدم بهدف بيرجوين، لكن تمكن ولفرهامبتون من التعديل بخطأ دفاعي فادح من تانجانجا، ثم تقدم توتنهام ثانيةً في الشوط الثاني، قبل أن يعود الذئاب بهدفين ويظفروا بالنقاط الثلاث.

السبيشال وان تحدث بعد المباراة وقال "أعتقد أن النتيجة غير عادلة، اللاعبون لم يستحقوا الهزيمة، لقد عوقبنا، وأقول أن الأمر يتعلق بالأخطاء الذهنية، يجب أن تكون قاسيًا أمام الفرق مثل ولفرهامبتون.".

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"ولفرهامبتون فريق يجيد الهجمات المرتدة بصورة خيالية. أنت متعادل 2-2 ولديك الهيمنة على المباراة بينما هم لديهم القدرة فقط على إيذائك من خلال المرتدات، يجب أن تكون بلا رحمة في هذه المواقف."

"كرة القدم تدور حول النقاط والربح في النهاية، ولكنني أظن أن الهزيمة غير عادلة، لم يستحق فريقي الخسارة. إنه أمر محبط حقًا وأشعر بالحزن بوضوح، ولكنني أكثر حزنًا للاعبيني، نقدم جهودًا فردية وجماعية جيدة للغاية."

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كما أضاف "نحن نحرز هدفين ونخلق الكثير من الفرص ونصل إلى مواقع خطيرة للغاية، ولكن وفقًا لما نُقاسيه من صعوبات في موقفنا الحالي، فإننا لا نستحق الهزيمة.".

"نحن نستحق أكثر بكثير من النتائج التي نحققها في الآونة الأخيرة، لكذا هذا هو الواقع، لقد حاول الثلاثي الهجومي لنا بصورة جيدة وفعلوا كل ما في وسعهم، قدموا ما تدربنا عليه خلال الأسبوع الأخير."

ولم يُشارك توبي ألدرفايلد وكذلك يان فيرتونخين، وعوضًا عنهما، فضّل مورينيو الاعتماد على إيريك داير وتانجانجا، وحول سبب ذلك قال مورينيو "حاولت اللعب بتانجانجا ودافينسون سانشيز لأنهما سريعان للغاية.".

"داير لاعب وسط ملعب وبمقدوره الخروج بالكرة واللعب كلاعب وسط إضافي عند الحاجة، اعتقد أنهم قاموا بأداءٍ جيد رغم الأهداف، الأهداف مسؤولية جماعية وليست فردية."

يذكر أن الهزيمة قد زادت الفارق بين توتنهام و تشيلسي، صاحب المركز الرابع، ليصبح 5 نقاط رغم تعثر البلوز أمام بورنموث بالتعادل ليلة السبت، كما ارتفع الفارق مع مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، صاحبي المركز الخامس إلى نقطتين.