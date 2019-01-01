مورينيو: مانشستر سيتي يعرف كيف يفوز وهازارد سيتألق في ريال مدريد

جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسي يشيد بما يقدمه مانشستر سيتي ويؤكد قدرة إيدن هازارد في اللعب لريال مدريد في المستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد بما يقدمه مانشستر سيتي من مستويات في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو وأكد خلالها أن الفريق يبدي اهتمامًا بالعديد من التفاصيل الصغيرة للغاية وهو ما يمنحه أفضلية على الجميع.

كما تطرق مورينيو للحديث عن لاعبه السابق إيدن هازارد وأكد أنه قادر على اللعب لصفوف فريق ريال مدريد وتقديم مستويات كبيرة معهم.

بالأرقام| حصيلة جوارديولا الأسطورية في النهائيات.. كومباني أكثر رافعي الكأس

وقال مورينيو: "مانشستر سيتي فريق يعرف كيف يقوم بكل شيء، وكيف يستفيد بكل كبيرة وصغيرة في الملعب، وهذا شيء يحتاج لفريق كبير ولديه عناصر ذكية وتملك الخبرات".

وأضاف: "هو فريق يلعب كرة قدم بنفس القدر الذي يقدر فيه التفاصيل الصغيرة للغاية التي عندما تجتمع في النهاية تكون هامة".

شمايكل وتشيك ومن سبقوا دي خيا في نادي المئة للشباك النظيفة

واختتم بالحديث عن مستقبل إيدن هازارد: "لا أعرف ما هو قراره لأنني لم أتحدث معه منذ فترة بعيدة، دعونا نتحدث عن موهبته، هو يملك الموهبة والشخصية ليمثل ريال مدريد بكل تأكيد".