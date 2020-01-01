مورينيو: لا أشعر بالغيرة من جوارديولا وكلوب

مورينيو يؤكد أنه لا يغار من كلوب وجوارديولا..

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام ، أنه لا يشعر بالغيرة من قرينيه يورجن كلوب وبيب جوارديولا، مدربي ليفربول و مانشستر سيتي على الترتيب، لما يمتلكاه من قوائم مدججة بالنجوم.

مورينيو، تولى تدريب توتنهام في نوفمبر الماضي، خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو، وهو الآن يحتل المركز الثامن، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "نحن لا نستطيع امتلاك قائمة مثل بعض الفرق الأخرى، هذا ما عليه الأمر".

المدرب البرتغالي، أضاف: "كنت أشاهد مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، ونظرت إلى مقاعد البدلاء، حيث يتواجد رحيم سترلينج وبرناردو سيلفا وإلكاي جوندوجان ونيكولاس أوتاميندي، هل تعلم ذلك؟".

وأردف: "أما ليفربول، يمكنك رؤية مقاعد بدلائهم، رغم إصابة جويل ماتيب وديان لوفرين ونابي كيتا وفابينيو".

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وأكد: "أنا لا أشعر بالغيرة، أنها مهنة رائعة، لكنهما يمتلكان وظيفة أخرى، فهذا النادي مختلف".

وقارن مورينيو، بين مهمته مع توتنهام بتدريب بورتو قبل 18 عامًا، موضحًا: "هذه هي المرة الثانية التي أتولى فيها تدريب فريق في منتصف الموسم".

وواصل: "المرة الأولى لم تكن سهلة؛ لأنها كانت نهاية فريق، لقد كانت حقبة بدون ألقاب، فبورتو لم يكن فائزًا، لا أريد أن أقول نهاية جيل ولكنها كانت نهاية حقبة بدون بطولات".

واسترسل: "لقد رحل 12 لاعبًا، وجاء مثلهم، لقد بدأت من الصفر، طالبت الجميع بنسيان الأشياء الجيدة والسيئة في الماضي، ودعونا نبني من جديد".

وأتم: "هذه كانت تجربتي مع بورتو في منتصف الموسم".

ويعتلي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي ، برصيد 61 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 47 نقطة.