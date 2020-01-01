هل يُفسد مورينيو خطة أتلتيكو مدريد لضم كافاني؟

مورينيو يرغب في تعزيز هجومه بعد إصابة كين..

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، يعرقل انتقال إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان إلى أتلتيكو مدريد، خلال الميركاتو الشتوي.

كافاني، يرغب في الرحيل عن صفوف البي إس جي، بعد انضمام ماورو إيكاردي، إلى فريق العاصمة الفرنسية.

كان أتلتيكو مدريد أول المهتمين بضم الدولي الأوروجوياني، قبل أن ينضم إلي السباق كل من مانشستر يونايتد وأرسنال.

رسميًا | باريس سان جيرمان يُجدد عقد ماركينيوس

صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، قالت إن توتنهام دخل الصراع على كافاني، فجوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق اللندني، يرغب في تعزيز هجومه بعد إصابة هاري كين.

وأشارت الصحيفة إلى وجود عائق يُصعب من مهمة توتنهام في ضم صاحب الـ32 عامًا، وهو راتبه المرتفع، خاصة أنه قد يلعب دورًا ثانويًا بمجرد عودة كين من الإصابة.

وارتبط توتنهام بأكثر من مهاجم خلال الفترة الأخيرة مثل كريستوف بيونتك، وفرناندو يورينتي، وكريستيان بنتيكي.