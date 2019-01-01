مورينيو: لا أريد لاعبين جدد وأحظى بحب "مانشستر يونايتد"

المو يواصل تصريحاته..

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لتوتنهام، أنه لا يُريد التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكشف عن سعادته باللاعبين الموجودين في قائمة السبيرز والذين أراد التعاقد مع أغلبهم خلال فترته في مانشستر يونايتد.

السبيشال وان كان قد نُصِّب مدربًا للفريق اللندني خلفًا للمقال ماوريسيو بوتشيتينو، ويستعد لخوض أول مباراة له أمام وست هام يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مورينيو جذب الأنظار إليه في أول مؤتمر صحفي له بقميص توتنهام، وتحدث في أمور كثيرة، وأجاب على أسئلة الصحافة إذا ما كان سيدخل الميركاتو الشتوي وما هي التدعيمات التي يسعى لإضافتها على قائمته الحالية.

المو قال "اللاعبون؟ إنهم أفضل هدية بالنسبة لي. أنا لا أريد لاعبين جدد، أنا سعيد باللاعبين الذين لديّ حاليًا، أنا فقط بحاجة إلى وقت من أجل لفهمهم بشكل أفضل ومعرفة كل شيء عنهم.".

"أنت تعرف اللاعبين فقط عندما تتعامل معهم، كم مرة لعبت ضدهم؟ نعم الكثير وأعرفهم جيدًا ولكن هذا ليس كافيًا، العمل معهم يزيد المعرفة ويوضحها أكثر. هديتي هي هذه التشكيلة، إنها جيدة جدًا."

"إذا فزنا بالألقاب فلن يكون ذلك بسببي لكنه نتيجة للعمل الذي نقوم به في النادي، هذه باقة، إنها رؤية لكيفية سير الأمور. علينا أن نحاول الإبقاء على أفضل لاعبينا وعدم السماح لهم بالرحيل، فرحيلهم بعيدًا للغاية عن رؤيتنا."

يان فيرتونخين وكريستيان إريكسن وتوبي ألدرفيريلد مرشحون للرحيل عن توتنهام في يناير، ولكن مورينيو رفض الحديث عن الأمر وفضّل القول "أول شيء بالنسبة لي هو أن يشعر اللاعبون بالراحة سواءً كانوا سيرحلون في يناير أو الصيف أو يمضون عقودًا جديدة، هذا كله نتيجة شعورهم بالراحة والذي يتجلى في مشاركتهم يوم السبت أمام وست هام.".

وأتم في هذا السياق "أخبرت اللاعبين أن أحد الأسباب التي دفعتني للمجيء إلى هنا هو أنني قد حاولت شراء بعضهم من قبل ولكنني لم أستطع. البعض منهم لم أحاول ضمه لأنني كنت على دراية بكم هو مستحيل تحقيق ذلك.".

كما تطرق مورينيو للحديث حول علاقته بفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، والذي أكد على أن ودية العلاقة بينهما وأنهما تحدثا قبل أن ينتقل إلى توتنهام، حيث قال "إذا كنت تقصد أصدقائي في مدريد، فنعم أتحدث للكثير منهم في كثير من الأوقات.".

"الصديق الأول هو بيريز، أنا أحبه وهو يحبني، نحن أصدقاء ونتحدث، نتبادل الرسائل القصيرة ونتمنى لبعضنا التوفيق ونهنئ بعضنا بالأعياد. لديّ أصدقاء هناك في مدريد، أحب وقتي هناك."

"لقد فعلنا أشياء رائعة هناك، لقد كانت فترة رائعة بالنسبة لي. أشعر لي دائمًا بالرضا عندما أترك هذه الأشياء خلفي وأسعى لتحقيق مزيد من النجاحات في كرة القدم."

أما عن مانشستر يونايتد، فقال "لقد تلقيت 50 رسالة من لاعبين ومديرين وأشخاص في مانشستر يونايتد منذ أن عُيِّنت في توتنهام.".