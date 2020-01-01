مورينيو: كنت وقحًا تجاه شخص أبله

مورينيو يتحدث بعد خسارة توتنهام أمام ساوثهامبتون

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن المباراة التي خسرها الفريق أمام ساوثهامبتون غريبة للغاية ولم تشهد نفس الأخطاء المكررة.

وواصل توتنهام نزيف النقاط حين سقط في أرض ساوثهامبتون بهدف مقابل لا شيء لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك واصل السبيرز نزيف النقاط بعد خسارته نقطتين الأسبوع الماضي في أرض نورويتش سيتي بالتعادل أمام الكناري بهدفين لمثلهما.

وعقب المباراة قال جوزيه مورينيو إن ما حدث فيها كان غريبًا حيث لم يرتكب الفريق الأخطاء الدفاعية التي حدثت في المواجهات الأخيرة والتي كان قد اشتكى منها من قبل.

وأضاف: "لقد لعبنا مباراة جيدة ولم ينجح لاعبو ساوثهامبتون إلا في تسجيل هدف واحد من خلال فرصة واحدة حقيقية صنعوها طوال المباراة"

وتابع: "بالنسبة للمصابين فندومبيلي يتعافى ولا نعلم متى سيعود، هو دائمًا مصاب، هو يلعب مباراة واحدة ويصاب، ولكن لدينا مجموعة من اللاعبين التي ستحاول تعويض أي غياب"

وأردف: "لعبنا 3 مباريات في فترة قصيرة وبشكل مرهق للغاية وهذا أثر علينا على المستوى البدني، في الفترة المقبلة نأمل في أن تتحسن حالة اللاعبين البدنية"

وقال أيضًا: "لقد استحقيت البقاء الصفراء لأنني كنت وقحًا، ولكنني كنت وقحًا تجاه شخص أبله"

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وبذلك تواصل نزيف توتنهام للنقاط لتبدأ أسهم الانتقادات تتوجه إلى جوزيه مورينيو الذي جاء بدلًا من بوتشيتينو الذي رحل لسوء النتائج.