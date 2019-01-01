مورينيو: فقدت الشغف بكرة القدم مع مانشستر يونايتد

لقد عاد وعادت تصريحاته المختلفة عن الآخرين

أدلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بتصريحات صادمة بالنسبة لإدارة ومشجعي ناديه السابق مانشستر يونايتد، وذلك بعد مباراته الأولى مع ناديه اللندني الجديد توتنهام.

واعترف "سببيشال وان" بطريقة لا لبس فيها، بأنه افتقد الشغف بكرة القدم، أثناء توليه القيادة الفنية للشياطين الحمر، في الفترة بين صيف 2016 وشتاء 2018.

وأقيل المو من سُدّة حكم "مسرح الأحلام" مع بداية شهر أعياد الميلاد الأخير، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية، التي لم تتحملها إدارة النادي.

وبعد أول انتصار حققه مع الديوك على حساب الجار الغريم وست هام يونايتد بنتيجة 3-2، قال مدرب ريال مدريد الأسبق لشبكة (بي تي) البريطانية "ينبغي علي أن أعترف بأنني فقدت شغفي، وعندما لا تكون سعيدًا، يشعر الناس بذلك".

وعن الفارق بين تجربته الحالية وتجربته السابقة في العاصمة الثانية، قال "هذه هي السعادة التي يمكن أن تؤثر عليك بشكل إيجابي (توليه تدريب توتنهام)، الآن أنا أشعر أنني أفضل وأكثر حماسة مما كنت في السابق، ويجب علي أن اعترف بذلك".

في الوقت ذاته، أثنى على أداء فريقه رغم استقبال هدفين في آخر ربع ساعة، وفي هذا السياق قال كنت سعيدًا بالأداء في أول ساعة لعب، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، وفعلنا الأشياء التي تدربنا عليها، وكنت سعيدًا حقًا، وكنا نستطيع قتل المباراة بالهدف الرابع".

وختم "نحن محظوظون لأنني أمتلك من الخبرة ما يكفي للتعامل مع مباريات الدوري الإنجليزي، وقد أخبرتهم بعد نهاية الشوط الأول، حتى لو سجلنا 3-0 والدقيقة 85، ستبقى المباراة مفتوحة، وأعتقد أن فهموا ذلك".