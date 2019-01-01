كم جنى مانشستر يونايتد من انتقال رونالدو إلى يوفنتوس؟

ينتظر الدفعة الثانية قبل نهاية الموسم

كشفت الصحف البريطانية عن المكاسب التي جناها مانشستر يونايتد من عملية انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وقضى صاروخ ماديرا تسعة أعوام بين جدران "سانتياجو بيرنابيو"، قبل أن يتخذ قرار البحث عن تحد جديد بألوان يوفنتوس، وذلك مقابل رسوم بلغت حوالي 120 مليون يورو شاملة المتغيرات.

وعلمت صحيفة "ذا صن" من مصدر داخل عملاق البريميرليج، أن الخزينة تستعد لاستقبال دفعة ثانية من مستحقات النادي في صفقة انتقال الدون من الريال إلى اليوفي.

وأشار المصدر إلى أن الدفعة الثانية المستحقة تبلغ قرابة المليون جنيه إسترليني، ومن المفترض أن تُسدد قبل نهاية الموسم الجاري، وذلك بموجب القانون الصادر من الفيفا عام 2001، والذي يضمن للنادي الحصول على تعويض عن انتقال لاعبه من نادٍ إلى آخر، بشرط أن يكون التعاقد معه تم قبل وصوله لعامه الـ24.

وبالنسبة لرونالدو، فقد انتقل إلى اليونايتد بعمر أقل من 23 عامًا، مقابل رسوم بلغت حوالي 12 مليون جنيه إسترليني، أنعشت خزينة سبورتنج عام 2003، وهو ما جعل اليونايتد يجني حوالي مليوني جنيه إسترليني من صفقة انتقاله إلى "يوفنتوس آرينا" العام الماضي.

وواجه الدون مشكلة مع مدربه ماوريسيو ساري، بسبب إصرار الأخير على استبداله في مباراتين متتاليتين أمام لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا وميلان في جنة كرة القدم.

وبلغت الأزمة ذروتها بعد اعتراضه على استبداله في قمة الروسونيري، وذلك بمغادرة الملعب دون أن يصافح مدربه أو زملائه، لكن مؤخرًا، قيل أن المشكلة قد انتهت، ومع تخلص النجم الكبير من الإرهاق البدني، الذي تعرض له نتيجة مشاركته في آخر مباراتين مع البرتغال في التصفيات المؤهلة لليورو، ستعود الأمور إلى نصابها الصحيح.