مورينيو عن لعبة "فورتنايت": كابوس لعين أدمنه اللاعبون

وصف روما بـ3 كلمات

وصف جوزيه مورينيو مدرب روما، لعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايتت" بالكابوس، بسبب سهر العديد من اللاعبين من أجل ممارستها.

المدرب البرتغالي تحدث في فقرة سؤال وجواب عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ليتحدث عن العديد من الجوانب الخاصة بتجربته الجديدة مع روما.

مورينيو الذي تلقى ترحيبًا حارًا عند وصوله إلى روما في وقت سابق، كشف عن رأيه في بعض الأمور وعلى رأسها هذه اللعبة.

ماذا قال مورينيو عن فورتنايت؟

مدرب روما قال في تصريحاته:"هي عبارة عن كابوس، يظل لاعبو كرة القدم مستيقظين طول الليل وهم يلعبون هذه اللعبة اللعينة ولديهم مباراة في اليوم التالي".

وأما عن مشاعره تجاه ناديه الجديد أجاب بثلاث كلمات:"التاريخ والقوة والعاطفة".

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 👍 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐧𝐢𝐭𝐞 🤬



The boss gives a few opinions 😅 pic.twitter.com/h0QOIZAYBx — AS Roma English (@ASRomaEN) July 30, 2021

وخلال حديثه أشاد مورينيو بمنصة إنستجرام ووصفها بالممتعة، ليبرر بذلك استخدامه لهذا التطبيق كثيرًا الفترة الأخيرة.

ما هي لعبة فورتنايت؟

واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شعبية على مستوى العالم، وتم إصدارها في عام 2017، لتنتشر بشكل واسع بين العديد من اللاعبين.

هاري كين ونيمار ومسعود أوزيل حتى النجم البرازيلي بيليه قام بممارسة هذه اللعبة الشهيرة.

ما هو تاريخ مورينيو في إيطاليا؟

محطة روما ليست الأولى لمورينيو في إيطاليا، حيث سبق أن قاد إنتر سابقًا إلى نجاح غير مسبوق وحقق الثلاثية معه "الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا".

انتقل بعدها مورينيو إلى ريال مدريد بعد النجاح مع إنتر، ثم تولى تدريب تشيلسي، مانشستر يونايتد وتوتنهام، قبل العودة إلى إيطاليا مع روما هذا الصيف.

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