فيديو| "طائرة دون طيار" آخر تقاليع مورينيو في روما!

طائرة دون طيار تظهر في تدريبات روما.

يعرف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الجديد، كيف يخطف الأضواء لتتحدث عنه الصحف؛ هذه المرة كان بفضل طائرة دون طيار!

ما قصة الطائرة دون طيار؟

يستعين مورينيو بطائرة دون طيار ليس لأنه يستعد لدخول حرب بل لتصوير لاعبيه في التدريبات.

خطة المدرب البرتغالي العائد إلى إيطاليا هي تصوير لاعبيه خلال التدريبات من خلال الطائرة دون طيار.

ووضعت في مركز تدريبات روما شاشة عملاقة لتعرض للاعبي روما أخطائهم التي صورتها الطائرة ليصحح مورينيو ما فعلوه من أخطاء.

ويستهدف مورينيو الاستفادة بأقصى صورة ممكنة من التكنولوجيا خلال رحلته الجديدة مع روما بعدما درب إنتر في وقت سابق.

وكان روما قد أعلن قبل نهاية الموسم تعاقده مع جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته في أبريل الماضي من توتنهام الإنجليزي لسوء النتائج.

👋 squaDRONE giallorosso all'opera 🟨🟥



🆕 Nuova stagione, nuova tecnologia a supporto degli allenamenti della squadra 👀#ASRoma pic.twitter.com/IybZRHoUad — AS Roma (@OfficialASRoma) July 17, 2021

هل تحدث مورينيو مسبقًا عن التكنولوجيا؟

قبل أيام تحدث المدرب البرتغالي في حوار صحافي وقال فيه إن الذكاء الاصطناعي سيحل في وقت من الأوقات مكان المدربين.

واعترف جوزيه وقتها أن التكنولوجيا باتت تأخذ حيزًا كبيرًا في كرة القدم وأنه لن يرفض الاستعانة بها.

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