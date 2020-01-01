مورينيو: حققت الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد

انتظر ما سيحدث لأعرف النتائج النهائية..

يُتابع جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، سير قضية مانشستر سيتي واللعب المالي النظيف، للوقوف على إذا ما كان سيُسحب لقب الدوري الإنجليزي لعام 2018 من السيتيزنز ويذهب إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وكان السيتي قد تم إيقافه عن المشاركات الأوروبية لمدة موسمين بسبب مخالفته قوانين اللعب المالي النظيف، مع تغريمه 30 مليون يورو، وقد سارت شائعات في الأيام الماضية عن احتمالية تجريده من الألقاب المحلية إن ثبت الأمر من الاتحاد الإنجليزي أيضًا.

وفي موسم 2017-2018 كان السبيشال وان يُشرف على تدريب مانشستر يونايتد وأنهى ثانيًا خلف سيتي بيب جوارديولا، مما جعله يتساءل عن مستقبل اللقب إن تم سحبه.

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مورينيو في المؤتمر الصحفي بعد فوز توتنهام على أستون فيلا قال عن الأمر "وجهة نظري أنني لم أضيع دقيقة واحدة في تحليل ما يجب على الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي تحليله.".

كما أضاف "إذا فعلت ذلك فيجب أن أسأل ما إذا كان الفريق الذي احتل المركز الثاني في 2018 سيكون بطلًا أم لا؟ سيكون سؤالًا مثيرًا للاهتمام ولكنه مزاح أيضًا. أنا فقط انتظر بهدوء.".

توتنهام حاليًا في المرتبة الخامسة، وإن أُيد قرار إيقاف السيتي القاري فسيشارك بدلًا منه بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وحول الأمر قال مورينيو "سواء المركز الرابع أو الخامس أركز فقط على عمل كل ما في وسعنا.".

وأتم "نحن نريد تحقيق المزيد من النقاط للحصول على أفضل وضع ممكن وفي نهاية الموسم سنرى أين نحن. إن كُنّا في المركز السادس أو السابع فوقتها لن يهمنا ما سيحدث للمركز الخامس.".

يذكر أن توتنهام يبتعد عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بنقطة واحدة فقط مع تبقي مباراة للبلوز أمام اليونايتد في ختام الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج يوم غد الإثنين.

