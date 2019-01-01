مورينيو: وضعية توتنهام تشبه الفرق المعاقبة في الكالتشيوبولي

سبيرز يحاول استعادة مكانته في المربع الذهبي بالدوري

شبه جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، وضعية فريقه في جدول ترتيب البريميرليج حالياً بالأندية التي عوقبت عقب فضيحة التلاعب بالنتائج في إيطاليا الشهيرة "الكالتشيوبولي".

وعوقب يوفنتوس في 2006 بالهبوط للدرجة الثانية وخصم نقاط، كما بدأ ميلان وفيورنتينا الموسم التالي وقتها أيضاً بنقاط مخصومة على إثر إدانتهم بالتلاعب بالنتائج.

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وقال مورينيو في تصريحات إعلامية: "في إيطاليا بعد الكالتشيوبولي في 2006 وهبوط يوفنتوس، عدد من الفرق لم يتم عقابه بالهبوط، ولكن خصم النقاط، هناك من بدأ ب10-، 6-".

وأكمل: "لو نظرت للترتيب النهائي لهذا الموسم ستعرف مدى تأثير ذلك الخصم، أنا بدأت عملي في توتنهام مع خصم 12-، وهذا يعني أن علينا تعويض ذلك الفارق، وهذا صعب".

واستمر البرتغالي: "يمكن بعد أسبوع أن أعود لصفر أو 3-، ولكن الأمر لا يتعلق بي فقط لأنك لا يمكن أن تفوز دوماً ويتعثر خصمك طوال الوقت، يجب أن نبقى في المنافسة".

ويقبع توتنهام حالياً على بعد ثلاث نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع، إذ يملك البلوز 32 نقطة مقابل 29 لسبيرز بعد نهاية الدور الأول.

وتولى مورينيو مهمة تدريب سبيرز قبل أسابيع في أعقاب إقالة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بسبب البداية السلبية للموسم.