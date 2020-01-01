مورينيو: تقنية خط المرمى لا ترتكب أخطاء الـ VAR

مورينيو يتحدث عقب تعادل واتفورد مع توتنهام

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام إن بضعة ميلليمترات فقط هي من حرمت فريقه من هدف الفوز في مباراة اليوم، ولكن يجب تقبل هذه الحالات.

وكان توتنهام قد سقط في فخ التعادل أمام واتفورد بدون أهداف ليفقد نقطتين جديدتين في سباق الوصول إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ما حدث في المباراة، أكد جوزيه مورينيو أنه سيتحدث عن أداء لاعبي فريقه وعن تفاصيل المواجهة بعيدًا عن قرارات التحكيم وتقنية خط المرمى.

وأضاف: "تقنية خط المرمى لا ترتكب الأخطاء مثل تقنية الفيديو، كل قراراتها تكون دقيقة لذلك يجب تقبل أن هذه اللقطة ليست هدفًا حتى وإن حرمتنا من الفوز"

وتابع: "بالنسبة لأداء الفريق لقد بدأنا بشكل جيد للغاية، كنا مهيمنين على مجريات اللعب في شوط المباراة الأول حتى فعلوا ما يفعلونه دائمًا"

وأردف: "كانت لديهم فترة من أجل محاولة الفوز بمزيد من الكرات الثابتة وبناء على ذلك أرسلوا عددًا من الكرات الطويلة إلى داخل منطقة الجزاء"

وأكمل: "في الشوط الثاني كانت المباراة متكافئة للغاية، إريكسن أعطانا جودة أكبر حينما شارك كبديل واستطعنا كسب ذخيرة إضافية وطاقة أكبر ساعدتنا في الجهود البدنية خلال الـ 45 دقيقة الثانية"

واستمر: "لقد بدأنا المباراة بدون مهاجم ورغم ذلك وصلنا إلى مناطق خطيرة في أكثر من مرة وكنا على بعد ميلليمترات من الفوز، أعتقد أن النتيجة غير عادلة"

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يذكر أن توتنهام قد فشل في الفوز في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل في مباراتين وخسر في مباراتين.