مورينيو يهاجم كونتي بسبب الحديث العلني عن إريكسن

مورينيو يبدي غضبه من تصرفات مسؤولي إنتر..

أبدى جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، استياءه من نظيره في إنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد الحديث بشكل علني عن التعاقد مع كريستيان إريكسن، نجم السبيرز.

مورينيو، اتهم كونتي بالحديث علانية عن لاعب لا يمتلكه بعد، ليعيد إلى الأذهان خلافاته مع المدرب الإيطالي، عندما كان الأخير مدربًا لتشيلسي ، فيما كان البرتغالي يتولى تدريب مانشستر يونايتد .

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" الإنجليزية: "أعتقد أن أنطونيو، هو من يقف خلف ذلك، لقد تم الحديث عن الصفقة على الملأ، وكان إيجابيًا جدًا حول قدوم إريكسن إلى إنتر".

مدرب إنتر السابق، أضاف: "لا يجب أن نتحدث لاعبي الأندية الأخرى حتى يصبحوا لدينا، فأنتم تسألونني عن جيدسون فرنانديز منذ فترة طويلة، ولم أخبركم بشيء، يجب أن تحمي الجميع".

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وتابع: "هل هي مسألة احترام؟ لا أريد أن أقدم لكم عنوانًا صحفيًا، ولكن الأمر متروك لكم".

وواصل: "إذا كان إنتر واثقًا من ضم إريكسن، فعليهم تقديم عرضًا، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وبالتالي عندما أرى أشخاصًا يتحدثون عن الموضوع، وخاصة في موقع المسؤولية، أشعر بالدهشة قليلاً".

وأتم: "هذا ليس إنتر الذي أعرفه، فالنادي الذي أعرفه كان في عهد موراتي، أما الأشخاص الموجودين حاليًا هناك، لا صلة لي بهم".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تقديم إنتر عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو مع القابلية إلى رفع العرض لـ 15 مليونًا، من أجل ضم إريكسن في الميركاتو الشتوي الحالي.