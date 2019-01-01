مورينيو: تحديت الجميع من أجل دروجبا وتشيك أبهرني بشخصيته

المدرب البرتغالي يتحدث عن كواليس عمله مع الثنائي خلال فترتيه مع نادي تشيلسي الإنجليزي

أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بالثنائي بيتر تشيك وديديه دروجبا.

البرتغالي عمل مع تشيك ودروجبا خلال تواجده في تشيلسي سواء بالفترة الأولى او الثاني.

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وخص مورينيو تشيك المعتزل مؤخراً بالمدح، وتحدث عن بداية مشواره مع البلوز من البداية وحتى الرحيل إلى أرسنال.

وقال مورينيو:"تشيك كان طفلاً لم آتي به إلى تشيلسي، وجدته وأنا شاباً هناك، وقتها كان كوديتشيني لاعب الموسم".

وأضاف:"قبل مواجهة مانشستر يونايتد قررت مفاجئة الجميع واللعب بتشيك الذي لم يعرف أحد طريقة نطق إسمه وقتها".

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وتابع:"منذ ظهوره كان شيء حوله هو ولم أؤثرعليه بأي شيء، أبهر الجميع بفضل مستوياته وتألقه، حتى بعد الإصابة القوية التي تعرض لها وعودته القوية".

واستكمل:"عندما عدت لتشيلسي المرة الثانية، جعلته الحارس الثاني بعد تيبو كورتوا، وكان ممتازاً وقتها رغم صعوبة الموقف عليه".

وأما عن ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي الأسطوري:"من الأشخاص الأوفياء حيث جلبته من مارسيليا رغم عدم توقعه ذلك بفترة شبابه".

وعن كواليس ضمه:"معظم المهاجمين الكبار في أوروبا كانوا متاحين، ولكني أخبرت رومان أبراموفيتش أنني أريد دروجبا، قلت له إدفع ولا تتحدث وبعدها أصبح أسطورة لتشيلسي، حتى بعد عودته المرة الثانية وطلبت منه مساعدتي رغم عدم اللعب كأساسي كان ممتازاً ولم يعارض".

وجاءت تصريحات المدرب البرتغالي، خلال تواجده لتحليل مباراة كأس آسيا بين السعودية وقطر مساء اليوم الخميس.