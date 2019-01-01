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النسخة الأسوأ من ريال مدريد في القرن الواحد وعشرين

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خسارة ريال مدريد من ليجانيس جعلت هذه النسخة لريال مدريد هي الأسوأ

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

خسر ريال مدريد من نظيره ليجانيس بهدف نظيف في إياب دور الـ 16 لكأس الملك ليصعد إلى ربع النهائي مستفيدّا من الفوز ذهابًا.

ورغم أنّ الخسارة لم تؤثر على موقف الملكي من الاستمرار في بطولة كأس الملك ولكنّها جاءت بمثابة ضربة قاصمة في سجلات بطل دوري أبطال أوروبا.

وعادل ريال مدريد سجله السلبي في 1999 حينما تلقى 10 خسائر في جميع البطولات بحلول منتصف يناير.

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وخسر الميرينجي 6 مباريات في الدوري الإسباني بجانب مباراتين في دوري أبطال أوروبا ومواجهة السوبر الأوروبي وأخيرًا الهزيمة من ليجانيس.

ريال مدريد يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 19 جولة.

وفي موسم 1998-1999 تلقى الميرينجي 6 هزائم في أول 19 جولة واحتل المركز السادس.

كما تلقى الخسارة من تشيلسي في السوبر الأوروبي بهدف نظيف وهزيمتين في دوري أبطال أوروبا على يد سبارتك موسكو وإنتر بجانب هزيمة في الكأس.

ريال مدريد وقتها ودّع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي وخرج من نصف نهائي الكأس على يد فالنسيا وأنهى الدوري ثانيًا خلف برشلونة.

وكانت كتيبة زين الدين زيدان الموسم الماضي قد تلقت 9 هزائم بنهاية الموسم بواقع 6 في الدوري واثنين في دوري أبطال أوروبا ومرة واحدة في الكأس.

 

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