مورينيو بعد الفوز على آرسنال: مبروك أرتيتا!

رد فعل استثنائي من الاستثنائي..

هنأ جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، نظيره ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، على الأداء الذي ظهر به فريقه أمام السبيرز في ديربي شمال لندن رغم الهزيمة التي مُنيّ بها في نهاية المطاف.

وكان هيونج مين سون قد تقدم لتوتنهام بتسديدة صاروخية، قبل أن يُنهي هاري كين على آمال الضيوف في العودة بهدفٍ ثانٍ من مرتدة مثالية في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وبالنسبة للسبيشال وان، فإن آرسنال كان ندًا صعبًا للغاية رغم الفوز، واعتبر أنهم أجبروا فريقه على التراجع في الشوط الثاني في ظل الطوفان الهجومي الذي قاموا به.

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الاستثنائي قال للصحافة "كانت مباراة كبيرة بأتم معاني الكلمة، ليس فقط لأنها مباراة توتنهام وآرسنال، أود أن أقول مبروك أرتيتا لأنه قدم مباراة صعبة للغاية وفريقه كان جيدًا ومنظمًا للغاية".

كما أضاف "لقد تسببوا لنا في مشاكل تمكنا من حلها، كما أن لديهم شجاعة تكتيكية وروح لا تصدق، إنهم فريق جيد وأرتيتا مدرب جيد".

"كنا نقرأ المباراة ونجري التغييرات للفوز بها لأن التقدم 2-0 جعل الأمور في أيدينا أمام منافس صعب وعظيم، لكن لاعبيني أبلوا بلاءً حسنًا اليوم."

"أنا سعيد جدًا بالنتيجة والأداء ولكن بالطبع أردت أن يلعب الفريق في الشوط الثاني بطريقة مختلفة، في الواقع لا تفعل دائمًا ما تريد القيام به لأن خصمك يفرض عليك اتجاه معين."

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وتابع "أنت تتقدم بهدفين فلماذا تفك تكتلك الدفاعي ما لم تكن مضطرًا؟ لقد كانت مباراة صعبة حقًا. أظن أن عناوين الصحف ستكون أن آرسنال في مركز غير جيد، ولكن أعتقد أن ميكيل وأولئك اللاعبين سيكون آرسنال قويًا مرة أخرى."

أما عن ثنائية هاري كين وسون فقال "الأمر لا يتعلق فقط بتسجيل الأهداف، هاري يمرر الكرة إلى منطقة الجزاء وسون لعب أول 60 دقيقة كجناح ثم تحول إلى مهاجم ثانٍ".

"يتعلق الأمر بأن تكون لاعبًا رائعًا وأن تبذل قصارى جهدك من أجل الفريق."

وأتم "أعتقد أن الكثير من الناس كانوا يظنون أن ثلاث مباريات قوية أمام مانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال فرصة لفقدان النقاط لنا والعودة إلى الحياة الطبيعية (مركز بعيد عن الصدارة)، لكننا لم نفعل! نحن على قمة الجدول إلا إذا فاز ليفربول بنتيجة كبيرة".

يذكر أن توتنهام يحتل صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة، وفي حال أن فاز ليفربول على وولفرهامبتون سيتساوى مع السبيرز في النقاط مع تفوق كتيبة مورينيو بفارق الأهداف.