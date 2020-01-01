مورينيو: أدين بالفضل إلى برشلونة

بداية مشوار البرتغالي كانت في كتالونيا

عاد مدرب توتنهام جوزيه مورينيو بالحديث إلى علاقته مع برشلونة وبدايته مع النادي الكتالوني، بالإضافة لمواجهاته مع النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وعمل مورينيو مترجماً ثم مساعداً في برشلونة مع بوبي روبسون، ثم استمر في منصبه أيضاً مع الهولندي لويس فان جال، ثم انطلقت مسيرته على رأس الجهاز الفني.

اقرأ أيضاً .. كلوب ضعيف فنياً وجوارديولا يذهب لمصحة نفسية.. أغرب تصريحات مينو رايولا

المزيد من الفرق

وقال البرتغالي مع "Hupu": "وُلدت وتربيت كنجل لاعب كرة، ولكن دخلت المجال مبكراً، ولكن كنت محظوظاً بالعمل مع أكبر المدربين".

وأضاف: "تلك الفترة في برشلونة كانت مزيجاً من كل ذلك، عملت مع مدربين من الأفضل في العالم وكذلك مجموعة من أعظم اللاعبين ونادي بفلسفة لعب وعمل خاصة".

وأكمل مورينيو: "كانت فترة من المسؤولية والتعلم، كان من الرائع العمل مع فيجو، رونالدو، وستويتشكوف، وشخصين مثل فان جال وهودسون".

وحول التجهيز لمواجهة النجمين ميسي ورونالدو: "لم أغير أبداً النظام التكتيكي قبل اللعب أمامهما، واجهت رونالدو مع تشيلسي وإنتر، وميسي مع إنتر وريال مدريد".

وواصل: "يجب أن أعترف أنهما لاعبان بخصائص خاصة يجعلانك مضطر أحياناً لتغيير أسلوب اللعب، تقوم بعملك وتدرس أسلوب كلاً منهما، كنت محظوظاً بالتدريب ضد مجموعة من أكبر النجوم في مشواري".

اقرأ أيضاً .. في ذكرى ميلاده .. ماذا قال رونالدو وميسي ونجوم الكرة عن صلاح؟

ويملك مورينيو سجلاً حافلاً من المواجهات ضد برشلونة، سواء في فترته مع تشيلسي، إنتر، أو ريال مدريد.