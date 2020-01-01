مورينيو بتواضع: أستون فيلا لم يستحق الخسارة

ولكننا استحققنا الفوز..

يرى جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن فريقه قد استحق الفوز على أستون فيلا، لكن في الوقت نفسه، يؤمن أن أصحاب الأرض لم يستحقوا الخروج دون نقاط من المباراة.

أستون فيلا تقدم بهدف ثم تعادل توتنهام، ثم تقدمت كتيبة مورينيو بهدف ثانٍ ليُعادل زملاء تريزيجيه، قبل أن يُحرز هيونج مين سو هدف الفوز للسبيرز في اللحظات الأخيرة ويمنح فريقه ثلاث نقاط هامة للغاية في سباق المربع الذهبي.

السبيشال وان في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "أعتقد أننا استحققنا الفوز، ولكنني لا أظن أنهم قد استحقوا الهزيمة أيضًا، لقد لعبوا مباراة جيدة وأرادوا الفوز بوضوح.".

المزيد من الفرق

"لقد كان أداءً جيدًا مصحوبًا بأخطاء وبداية جماعية سيئة منّا، لكن يمكنني القول أنه أداء ممتاز من الناحية العقلية مع وجود رغبة عظيمة في الفوز بأي ثمن، لقد قدمنا كرة قدم مذهلة أيضًا."

"أعتقد أنها المباراة الأكثر التي صنعنا فيها فرصًا منذ أن وصلت لتدريب توتنهام. لقد قدمنا أيضًا طريقة مميزة في بناء الهجمات حتى الوصول لهذه الفرص بكرة قدم رائعة للغاية."

"يمكنني القول أنني سعيد للغاية بهذا الفوز، كُنت لأشتكي إن انتهت المباراة بالتعادل ونحن أضعنا هذا الكم الكبير من الفرص خصوصًا في الشوط الثاني، قدمنا كرة قدم مميزة لا تعبر عن إحرازنا لهدف الفوز في الدقيقة الأخيرة."

"الفريق بدون هاري كين يُعاني بوضوح، هذا بسبب طبيعة البريميرليج، ولكن من وحي الصعوبات تمكنا من إيجاد طريقة للتغلب عليها. وجدنا طرقًا أخرى لصناعة الأهداف ووضع نفسنا في مرتبة جيدة بجدول الترتيب."

"المشكلة التي لدينا مع سون ولوكاس مورا أن عليهما المشاركة في كل مباراة لمدة 90 دقيقة، جودتهما كلاعبين مذهلة حتى وإن أنهكهما التعب، طريقة تعاملهما مع الفريق والاستفادة منهما مذهلة، أنا سعيد للغاية بهما."

ليس اسمه الحقيقي ولا يعرف الكرة .. ردود الأفعال على أداء تريزيجيه ضد توتنهام

كما أضاف متحدثًا عن ركلة الجزاء التي أتى منها الهدف الثاني لفريقه "لا أعرف إن كنت سأدعو بيرجوين ساذجًا أم صادقًا للغاية، يطلب منّا الحكام قبل المباراة ألا نحيط بهم ولا نسألهم عن شيء ولا نقوم بحركة الشاشة لطلب تقنية الفيديو.".

وعن توبي ألدرفيرلد، الذي أحرز هدفًا عكسيًا ثم أحرز هدف التعديل لفريقه، قال "بطريقة مضحكة أود أن أقول أنه أحرز ثلاثة أهداف اليوم، الهدف الذاتي وهدفه والخطأ في القفز مع إنجلز في هدفهم الثاني.".

مانشستر سيتي تم استبعاده من المشاركات الأوروبية لمدة موسمين ومع احتلاله لمركز من مراكز المربع الذهبي، فسيتأهل بذلك صاحب المرتبة الخامسة إلى دوري أبطال أوروبا، وبالنسبة للمدرب الاستثنائي فإن هذا الأمر سيزيد من التنافسية والأحلام الأوروبية للجميع..

"هذه الفرصة ليست فقط لنا، إنها تفتح النافذة أمام العديد من الفرق الأخرى، تلك الفرق التي تظهر وأنها بعيدة، أصبحت الآن قريبة من المركز الأوروبي، مثل أرسنال وشيفيلد وولفرهامبتون وإيفرتون، الجميع سيشعر أن لديه الفرصة."

يذكر أن الفريق اللندني يحتل المركز الخامس حاليًا برصيد 40 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي مع تبقي مباراة للبلوز أمام مانشستر يونايتد مساء الإثنين في ختام هذه الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.