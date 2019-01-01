مورينيو: الأخطاء الدفاعية تتكرر مباراة بعد أخرى

أبرز تصريحات جوزيه مورينيو عقب تعادل توتنهام أمام نورويتش

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن الأخطاء الدفاعية التي يرتكبها اللاعبون تتكرر من مباراة لأخرى بصورة مماثلة.

وانتهت مباراة نورويتش سيتي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة المقامة ضمن أيام البوكسينج داي ضمن منافسات الجولة العشرين من البريميرليج.

وبعد تعادل توتنهام وخسارته لنقطتين في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أبدى المدير الفني جوزيه مورينيو استياءه من تكرار الأخطاء الدفاعية في كل مباراة.

وأضاف: "عتقد أن نفس الأخطاء الدفاعية التي ارتكبناها في الشوط الأول، ارتكبناها في الشوط الثاني، وارتكبناها في المباراة الماضية، لا أجد جديدًا في تلك المسألة"

وتابع: "بدأنا بشكل جيد للغاية وصنعنا العديد من الفرص الخطيرة في بداية الشوط الأول ثم تلقينا هدفين سيئين للغاية. أخطائنا الدفاعية هي ذاتها المباراة بعد المباراة"

وأردف:"لدي الكثير من العمل لأقوم به ولكن كان الأمر صعبًا لأنني دائمًا ما أقول إن عليك أن تحاول إخفاء هشاشتك وعلاج نقاط ضعفك. علينا أن نتحسن بشكل دفاعي لأن هناك الكثير من الأخطاء الفردية المتكررة، هذا أمر محبط للغاية لأننا نلعب بشكل جيد ولا يمكن أن نكون أكثر هجومًا مما كنا في الشوط الثاني، ورغم ذلك لا نحقق الفوز"

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يذكر أن توتنهام كان قد حقق الفوز في أولى مباريات البوكسينج داي مساء الخميس الماضي على ملعبه أمام برايتون بهدفين مقابل هدف واحد.