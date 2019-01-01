هاري كين يُحقق رقمًا كبيرًا من المشاركات في الدوري الإنجليزي

رقم مميز من النجم الإنجليزي حقًا..

سيُسجل هاري كين، لاعب توتنهام، مشاركته رقم 200 في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي مساء السبت.

كين شارك في 197 مباراة منهم بقميص توتنهام، في مقابل 3 مباريات فقط كان فيها بقميص نوريتش سيتي خلال موسم 2012-2013.

وعلى مدار مشاركة الدولي الإنجليزي في هذا العدد الكبير من المباريات، سجّل 135 هدفًا مع صناعته لـ24 آخرين.

قائد السبيرز حتى الآن سجل هذا الموسم 10 أهداف خلال 18 مشاركة، آخرهم كان خلال مباراة برايتون يوم الخميس الماضي، عندما تعادل لكتيبة جوزيه مورينيو مطلع الشوط الثاني في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف للفريق اللندني.

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المباراة الأولى التي شارك فيها كين في الدوري الإنجليزي كانت مع توتنهام أيضًا أمام نيوكاسل يونايتد خلال شهر نوفمبر 2011، حيث شارك في 5 دقائق وهُزم السبيرز حينها بهدفين لهدف.

في الوقت نفسه فإن موسم 2017-2018 هو الموسم الأكثر والأغزر تهديفيًا لكين طوال مسيرته، حيث سجّل 30 هدفًا في البريميرليج، يليه موسم 2016-2017 والذي سجّل فيه 29 هدفًا.

يجدر الإشارة إلى أن توتنهام يقبع حاليًا في المركز الخامس من جدول ترتيب البريميرليج وبفارق 3 نقاط فقط عن المربع الذهبي.