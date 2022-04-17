موريتس كيرجارد: النجم الشاب لسالزبورج الملقب بكاكا الجديد

ولت الأيام التي كان يعتبر فيها نادي سالزبورج غير معروف في كرة القدم الأوروبية ، حيث ظهر بطل النمسا بشكلٍ مذهل في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة.

لم يقتصر الأمر على الأداء الجيد على أرضية الملعب ، فقد قدم النادي عددًا من النجوم الشابة للكرة الأوروبية.

انتقل إرلينج هالاند وهوانج هي تشان ودومينيك سوبوسلاي وباتسون داكا وآخرين إلى الدوريات الخمسة الكبرى ، ومن المنتظر أن يلحق بهم عدد من اللاعبين الرائعين أبرزهم كريم أديمي وبرندن آرونسون.

ومع وجود العديد من المواهب الرائعة في صفوف سالزبورج ، فهناك بعض الشباب في انتظار أدوارهم.

مع انتهاء أفضل أفضل إنجاز لسالزبورج في دوري أبطال أوروبا بهزيمة 7-1 على يد بايرن ميونخ في مارس ، قدم لنا النادي أحد الهدافين.

هذا اللاعب هو موريتس كيرجارد البالغ من العمر 18 عامًا ، والذي أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل في المسابقة هذا الموسم خلف بيلينجهام الفائز بلقب الجيل القادم 2022.

لم يكن الأمر يتعلق فقط بالتسجيل ، بل كان الهدف في ملعب أليانز أرينا تتويجًا لأشهر رائعة للاعب خط الوسط الدنماركي.

منذ مطلع العام ، خطا كيرجارد خطوات واسعة نحو التشكيلة الأساسية لسالزبورج ، ولفت الأنظار في النمسا.

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قال جوناثان هارتمان ، مدرب كيرجارد في ناديه السابق لينجبي لجول: "أول ما لاحظته هو قدراته الفنية. كانت لديه لمسة رائعة للكرة ، وكان سريعًا في الالتفاف والركض ، وكانت لديه رؤية غير عادية للتمريرات الحاسمة ورائع في إيجاد زملائه.

"أتذكر المرة الأولى التي تدرب فيها مع الفريق الأول. كان عمره 15 عامًا حينها ، وفي التدريبات الأولى ، تمكن من الحصول على إعجاب الحاضرين.

"يمكنك أن ترى الموهبة التي كان يتمتع بها ، على الرغم من كونه أصغر من ذلك بكثير."

بعد انضمامه إلى سالزبورج قادماً من لينجبي في عام 2019 بعد أن دفع النادي النمساوي 2.6 مليون يورو (2.3 مليون جنيه استرليني / 2.9 مليون دولار) ، بدأ كيرجارد في إظهار تلك السمات الفنية ، حيث سجل سبعة أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة لفريق سالزبورج الثاني ليفارينج.

ساعده ذلك في كسب ثقة ماتياس جيسلي مدرب سالزبورج ، وأدى تصعيده للفريق الأول إلى تحقيق نتائج على مستوى الدوري النمساوي أيضًا ، وسجل 8 أهداف في أول 20 مباراة له.

قال كيرجارد لجول: "اللعب في ليفرينج جيد في مثل هذه السن المبكرة ، يمكنك اللعب ضد اللاعبين الكبار دائمًا.

"أنا لاعب سريع ذو تقنية جيدة ورؤية جيدة. نظرت إلى كاكا ، الطريقة التي لعب بها كانت ملهمة بالنسبة لي ، الطريقة التي يتحكم بها في الكرة. لم يكن لديه الكثير من الحيل ، لكنه ركض بسرعة وأتقن الرؤية ، ودمج ذلك بالتسديدات. استمتعت بالطريقة التي كان يلعب بها ".

كيرجارد لديه بالفعل شيء من أسلوب كاكا ، وبدأ يتأثر بكيفن دي بروينه أيضًا ، حيث يسحب اللاعبين للخارج ويفتح الفرص للمهاجمين في مناطق أخرى من الملعب.

يمتلك أسلوب مراوغة سهل ، ولديه القدرة على اختراق الدفاعات ببراعة، وهو بارع أيضًا في التمريرات خلف الخطوط.

لا تعني التقنية وحدها النجاح بالطبع ، لكن هارتمان يؤمن بتلميذه السابق.

يقول: "كان دائمًا يتمتع بأخلاقيات عمل متميزة. أراه لاعبًا موهوبًا بطبيعته ، لكنه أيضًا شاب ذكي جدًا - والأخيرة هي الأكثر أهمية.

"كان انتقاله إلى سالزبورج دليلاً على ذكائه. أنا متأكد من أنه كان بإمكانه الذهاب إلى نادٍ أكبر ، لكنه اعتبره المكان المثالي للتطور كلاعب".

تطور كيرجارد في سالزبورج لا شك فيه، وبعد أن كان جزء من فريق شباب لينجبي، أصبح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا في أقل من ثلاثة مواسم.

في عام 2021 ، وقع سالزبورج عقد جديد مع اللاعب يستمر حتى صيف 2024 ، لكن هذا لم يمنع الاهتمام من الدوري الإيطالي خاصةً من يوفنتوس وبولونيا بحسب الأخبار.

لكن في الوقت الحالي ، يبدو أن كيرجارد سعيد بما قدمه في سالزبورج.

يوضح قائلاً: " أشعر بتطور رائع هنا. كنت أفكر في تطوري ، فالأشياء التي كنت بحاجة إلى تعلمها هي الأشياء التي يركز عليها سالزبورج في أسلوب لعبه ؛ الفوز في الاتحامات المباشرة ، والركض بسرعة عالية والضغط والاعتياد على هذه الوتيرة العالية كل يوم ومحاولة التحسن خطوة بخطوة.

"كانت نقاط القوة في سالزبورج هي نقاط ضعفي. إذا تمكنت من تعلمها ، فسأكون لاعبًا أفضل."

Mauritis Kjaergaard puts GOAL #4 on the board for #Salzburg.

Watch the finish of this one LIVE: https://t.co/zoE5BggQ3Z pic.twitter.com/Ka38vtCobD — FTF Sports (@ForTheFansHQ) March 20, 2022

بالنظر إلى سجل النادي في إخراج اللاعبين الشباب ، يبدو سالزبورج وكأنه المكان المثالي للاعب مثل كيرجارد للبقاء لفترة أطول.

ويختتم قائلاً: "عندما بدأت اللعب كنت أستمتع فقط. ما زلت أستمتع الآن. لدى زملائي هنا مميزين وأنا أستمتع بمشاهدتهم كل يوم. سأستمر في بذل قصارى جهدي ، والاستمتاع ، وسنرى ما سيحدث ".

إذا حان الوقت للمضي قدمًا، فإن مزيج من التقنية والاستعداد للتطور والإيجابية سيساعد الدنماركي للتواجد في أحد أفضل الأندية الأوروبية.

ومع وجود نادٍ مثل سالزبورج بارع في تسويق نجومه الشباب ، فبالتأكيد ستتاهفت الأندية الأوروبية على كيرجارد في المستقبل.