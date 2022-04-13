زيدان سيرتدمير: هل يصبح نجم بايرن ليفركوزن هافيرتس الجديد؟

طويل القامة ونحيف ويرتدي الرقم 29 على ظهره، كان متابع باير ليفركوزن ليظن أن كاي هافيرتس قد عاد إلى النادي بينما كان يشاهد فريقه يتعادل مع هيرتا برلين في نوفمبر.

ظهر على الهامش، جاهزًا للعب كبديل، وكان لاعبًا يطابق وصف أفضل خريج أكاديمية في النادي، على الرغم من مهاجم تشيلسي الإنجليزي لم يكن قد عاد إلى نادي طفولته بالطبع.

اللاعب الذي أوشك على القدوم والظهور لأول مرة احترافيًا بينما كان يرتدي نفس الرقم الذي كان يمتلكه هافيرتس في ملعب "باي أرينا" هو في الواقع الدنماركي زيدان سيرتدمير، وهناك آمال كبيرة في أن يكون له تأثير مماثل على البوندسليجا لسلفه في السنوات المقبلة.

وقال سيرتديمير في تصريحات لموقع "Tipsbladet" الدنماركي: "أعتقد أنهم أعطوني الرقم لأنهم يشعرون أن لدي موهبة كبيرة وأنهم يرونني أسير في نفس الاتجاه كما فعل".

وتابع: "إنه لأمر رائع أن تقارن به، الآن بعد أن أصبح في تشيلسي، تم بيعه مقابل الكثير من المال، وفاز بنهائي دوري أبطال أوروبا وسجل فيها".

وأكمل: "لكنني لا أشعر أن هناك ضغطًا إضافيًا علي بسبب ذلك".

نظرًا لكونه أحد أفضل المواهب الشابة في أوروبا، فإن سيرتدمير يشترك في الكثير من السمات الأخرى مع هافيرتس بخلاف رقم فريقه.

إنه يمتلك قدرة فنية ممتازة، ومراوغًا خبيرًا ولديه قدرة مميزة على التمرير، كل ذلك بينما يعرف كيفية وضع الكرة في المرمى بنفسه، حتى لو كان يلعب بشكل أعمق قليلاً من الفائز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

ومع ذلك ، فإن سيرتديمير ليس لاعبًا تلقى تعليمه في نظام ليفركوزن ، حيث كان هافيرتس من سن 11.

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في الواقع، يعد باير ليفركوزن ثالث فريق احترافي له، حيث لعب أولًا مع بروندبي ثم مع إف سي نوردجيلاند في موطنه الدنمارك عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا، قبل الانضمام إلى ليفركوزن في صفقة قد تصل قيمتها إلى مليوني يورو، في محاولة لإثبات نفسه كلاعب في الفريق الأول.

ووردت أنباء عن مشاركة آرسنال وأياكس وبوروسيا مونشنجلادباخ في السباق على لاعب خط الوسط الذي وصفه كيم إنجستروم مدرب أودنسه، منافس نوردجيلاند بأنه: "أفضل لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا في الدنمارك".

انجذبت عائلة سيرتدمير، من أصل تركي، بالانتقال إلى ألمانيا بعد تأثرها بالطريقة التي طور بها الدوري الألماني مجموعة من المواهب الشابة في السنوات الأخيرة ، وأبرزها إرلينج هالاند في بوروسيا دورتموند.

⚽️⚽️⚽️ in 12 minutes, there's a new 2⃣9⃣ coming up...



Meet Zidan Sertdemir! pic.twitter.com/ElqJnsMSZJ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 10, 2021

قال سيمون رولفز، المدير الرياضي لباير ليفركوزن لدى وصول سيرتديمير في يونيو: "لديه موهبة خاصة".

لكنه كان حريصًا على التأكيد على أنه سيتم تقديمه إلى الفريق الأول مبكرًا ولكن بهدوء.

وأدى ذلك إلى تدريب سيرتدمير مع فريق باير ليفركوزن الأول بينما كان يلعب في الغالب مع فريق تحت 19 عامًا، حيث سجل ثمانية أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

ويأتي ذلك إلى جانب تسجيله خمسة أهداف في العديد من المباريات مع الدنمارك تحت 17 عامًا في بداية الموسم، فيما ساعده المشاركة كبديل مع فريق المدرب جيراردو سيوان الأول في أن يصبح أصغر لاعب يشارك لأول مرة مع باير ليفركوزن.

سمي على اسم زين الدين زيدان، بطل والده في كرة القدم، من الواضح أن سيرتدمير حاول استخدام نجم فرنسا وريال مدريد السابق كنموذج يحتذى به في أسلوبه.

يطلب الكرة، وأحيانًا يسقط بعمق شديد لاستلامها، ولا يخشى عرض خدعة أو اثنتين عند الضغط عليه من قبل المدافعين، مما يجعل من الصعب للغاية إخراج الكرة منه.

ويلعب سيرتدمير بالقدم اليسرى، وربما يكون أفضل ميزة في أسلوبه هي قدرته على التمرير.

إنه في الغالب لا يفضل لعب تمريرة واضحة إلى زملائه في الفريق، بدلًا من ذلك، يختار التمريرات التي لا يمكن للاعبين آخرين إلا أن يحلموا بها، على أن من أن قراءته للعب في بعض الأحيان تكون جيدة جدًا حتى بالنسبة إلى زملائه في الفريق.

Our up and coming number 29, Zidan Sertdemir, with a 🚀🎯! pic.twitter.com/olJwqa5NDE — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 24, 2021

ينفذ اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا كذلك الكرات الثابتة بطريقة رائعة، في حين أنه لا يخشى القيام بالعمل الدفاعي عند الحاجة، على الرغم من أن جيراردو سيواني مدرب ليفركوزن يرى ضرورة أن يقوم ببعض التحسينات إذا كان يريد أخذ الخطوة التالية في حياته المهنية.

وقال عن المراهق الذي يبلغ طوله 182 سم: "مع زيدان، يمكنك أن ترى لعبة جيدة بين الخطوط، لكنه لا يزال يفتقر إلى السمات الجسدية".

ستأتي هذه التحسينات بالتأكيد إلى سيرتدمير، الذي يهدف إلى السير ليس على خطى هافيرتس فحسب، ولكن أيضًا يوليان براندت، وفلوريان فريتز وصيف NXGN 2022، ويصبح شخصية رئيسية في ليفركوزن.

العلامات المبكرة جيدة للاعب اعترف صراحة أنه يحلم يومًا ما بالفوز بالكرة الذهبية، ومن يدري، قد يتبع هافيرتس في فعل ذلك أيضًا!