موراتا: فوز أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال مجرد وقت

موراتا يبعث رسائل طمأنينة لمشجعي الهنود الحمر

أصر مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، على أن الفريق يسير بخطى ثابتة لتحقيق البطولات في المستقبل القريب، معتقدًا أنه مع اكتمال مشروع دييجو سيميوني الجديد، بتأقلم وانسجام الصفقات الجديدة مع القدامى، ستنتهي عقد الهنود الحمر مع دوري أبطال أوروبا.

وقال في حوار مع صحيفة "ماركا" المدريدية "عامي الأول مع الفريق؟ كان إيجابيًا ورغم أن الأمر لم يكن سهلاً، لكن النادي وزملائي جعلوا الأمر يبدو سهلاً. أنا متأكد أن أتلتيكو أفضل من أي وقت مضى الآن، لقد تعاقد النادي مع لاعبين رائعين، ومن الواضح أننا الآن بصدد بناء فريق جديد، وأعتقد أننا نتحسن شيئًا فشيئًا".

وفي رده على سؤال حول قدرة الفريق على تحقيق الألقاب بالمجموعة الحالية والوقت الراهن، فأجاب "نحن على أتم الاستعداد، ودائمًا نتبع تعليمات المدرب، لكن في بعض الأحيان يجب أن تكون محظوظًا بتفادي الإصابات، لكن بوجه عام، نحن مستعدون والجماهير لم تعترض على التغييرات، وقد أظهرنا قدرتنا على منافسة فرق مثل يوفنتوس. إنها مجرد بداية وسنتحسن أكثر".

كانت هناك كاميرا مخصصة لـ يورجن كلوب في مباراة نهائي الأبطال الماضية 🎥

هكذا رصدت انفعالات واحتفالات المدرب الألماني في اللحظة الأجمل والأهم والأعظم في مسيرته ❤️pic.twitter.com/YfojY69Myj — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 8, 2019

وعن هاجس الجمهور لإنهاء عقدة الكأس ذات الأذنين، قال "نعم الجماهير تريد الفوز بها، وهي قمة المجد بالنسبة للاعب وأيضًا تعني الكثير للنادي، وبالنسبة لنا، نعرف أنها تعني الكثير لمشجعينا، بينما نحن ما زلنا نعمل على تطوير وتحسين أنفسنا، لكنها (الفوز بالأبطال) مسألة وقت. لا أعرف سيحدث ذلك هذا الموسم أو المقبل أو السنوات الخمس القادمة، لكن دورنا للفوز بدوري الأبطال سيأتي".