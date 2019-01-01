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موراتا يدخل في محادثات متقدمة مع أتلتيكو مدريد

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Goal & Getty Images
المهاجم الإسباني أصبح قريباً من العودة لبلاده مرة أخرى بعد فقدان مكانه الأساسي في تشيلسي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يبحث المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، عن فرصة جديدة بعيداً عن تشيلسي، بعد فقدان مكانه الأساسي مع البلوز.

المدرب ماوريزيو ساري استبعد موراتا تماماً من حساباته هذا الموسم، واضطر للاعتماد على إدين هازارد كمهاجم صريح بدلاً منه.

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أتلتيكو مدريد يعتبر أحد أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع موراتا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت وجود مفاوضات بين موراتا والعديد من الأندية الإسبانية، أبرزها إشبيليه وبرشلونة وأتلتيكو .

ومع ذلك يعتبر فريق المدرب دييجو سيميوني هو الأقرب للحصول على خدماته، لدخوله في محادثات متقدمة مع البلوز.

ويطمح سيميوني في ضم موراتا، نظراً للهبوط الشديد في مستوى دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو الحالي، بتسجيله هدف وحيد في 11 مباراة لعبها هذا الموسم بالدوري.

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وفي حالة نجاح الصفقة يعود بذلك موراتا لنادي العاصمة الإسباني، والذي بدأ فيه مسيرته الكروية قبل الانتقال لريال.

وينهي اللاعب رحلته مع تشيلسي بعد قدومه من ريال مدريد بـ70 مليون جنيه إسترليني، دون ترك بصمة كبيرة مع النادي اللندني.

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