جوارديولا: أنا لست عادلًا للعديد من اللاعبين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه غير عادل بالنسبة للعديد من اللاعبين، ذلك خلال تصريحاته عقب الفوز على ولفرهامبتون في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وتواجد الثنائي كيفن دي بروينه وسيرخيو أجويرو على مقاعد البدلاء أمام الذئاب، فيما عاد كايل ووكر للعب منذ البداية، وقد أعاد هذا للواجهة قضية اختيار اللاعبين من جانب المدرب الإسباني وغضب البعض من جلوسه على مقاعد البدلاء.

جوارديولا سُئل عن الأمر خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز ليلة أمس، فاجاب "لدي فريق مذهل، لذا إن لعب دي بروينه وهو يستحق اللعب، لن يلعب جوندوجان الذي منحنا 6-7 تمريرات حاسمة في آخر مباراتين، وهو لم يلعب اليوم، وكلاهما يستحق اللعب".

أضاف "لكن بيرناردو سيلفا يستحق اللعب لما يُقدمه حتى الآن، وكذلك فيرناندينيو لما قدمه ضد ليفربول، اليوم أحد اللاعبين المفضلين لي وهو فيل فودين لم يتواجد في القائمة، لكن هناك العديد من المباريات والجميع سيلعب، ربما يظهر لاعبون جدد في المباراة القادمة، ولذا على الجميع أن يكون جاهزًا، لأنك إن لم تلعب جيدًا على صعيد كافة التفاصيل، لاعب آخر سيحل مكانك".

ووكر: الجلوس على مقاعد البدلاء صعب، لكني تعلمت الدرس

"بعد كل هذا، لدي أخطائي بالتأكيد، أنا لست عادلًا للعديد العديد من اللاعبين، وهم يعرفون ذلك، لكني اليوم قررت منح الفرصة للاعبين الجاهزين، أمثال لابورتي وستونز وبيرناردو وفيرناندينيو. هذا هو الوضع".

وعن الحيرة في اختيار المهاجم الأساسي خلال المباراة القادمة أمام هدرسفيلد تاون، خاصة مع تألق الثنائي أجويرو وخيسوس، قال جوارديولا "أنا مدرب شجاع. سأنام وأحلم وأتحدث مع الجهاز الفني وبعدها سنرى ما سيحدث، وسأحاول إشراك الجميع في الأمر".

"المباريات الأخيرة كانت مذهلة، ضد ساوثامبتون وليفربول ومباراتي الكأس، الجميع لعب، ولذا الجميع جزء من هذا، والجميع سيكون جزء من المباراة القادمة. نحن نلعب في 4 بطولات، وأنا لا أحب الاعمتاد على 11-12 لاعبًا فقط، هذا أمر مستحيل، ليس فقط للحفاظ على الناحية البدنية، بل أيضًا للاعبين ولغرفة الملابس. الجميع عليه أن يكون جاهزًا".

أتم جوارديولا تصريحاته عن تلك القضية الشائكة قائلًا للصحفيين "بعض اللاعبين يلعبون أكثر من غيرهم، هذا يحدث دومًا، لكننا مازلنا ننافس في البطولات الأربعة والجميع سيلعب حتى نهاية الموسم".