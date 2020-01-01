مودريتش ينتظر تجديد عقده في ريال مدريد ويتخلى عن المباريات الدولية

لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ينتظر تجديد عقده في النادي الملكي ويتخلى عن مواجهات كرواتيا الدولية من أجل التحضير للموسم الجديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ملعب ريال مدريد قد قرر التخلف عن مواجهات منتخب بلاده المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن مودريتش يريد أن يكون في أفضل حالة ممكنة عند بداية الموسم مع ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن النجم الكرواتي لن يتواجد في مواجهتي كرواتيا في شهر سبتمبر أمام البرتغال وفرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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ويعود اللاعب اليوم الجمعة للتدريبات مع ريال مدريد تحضيرًا للموسم الجديد مع رفاقه في النادي الملكي وتحت قيادة زين الدين زيدان.

في الوقت نفسه ينتظر اللاعب تجديد تعاقده مع ريال مدريد في الفترة المقبلة، حيث يسعى للاستمرار لأطول فترة ممكنة مع الفريق.

وأشارت تقارير صحفية سابقة أن العقد الجديد الذي سيعرضه ريال مدريد على مودريتش سيكون لمدة موسم واحد فقط بسبب عمره.

جدير بالذكر أن مودريتش الحاصل على الكرة الذهبية في 2018 كاد لينتقل لصفوف إنتر قبل موسمين عندما رحل كريستيانو رونالدو ليوفنتوس.