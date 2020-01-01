مبابي إلى ريال مدريد .. عن معضلة رونالدو التي لم يحلها هازارد

صفقة متوقعة في صيف .. ولكن هل هي ما يحتاجه ريال مدريد بالفعل؟

على الأرجح لن يحدث جديدًا في الصيف الحالي بخصوص ريال مدريد، ولكن في الصيف المقبل، فأغلب المؤشرات تقول إن مسألة انتقال كيليان مبابي ستُحسم بحلول 2021، خصوصًا مع زيادة رغبته في اللعب بقميص الملكي.

في حقيقة الأمر يعيدنا ذلك الحديث عامًا إلى الخلف، نجم شباك جديد يقترب من ريال مدريد وفي الوقت ذاته تتخيل الجماهير أن كل المشاكل ستُحل بوجوده، ألا يذكرك ذلك بشيء ما؟

بالطبع يذكرك بهازارد، الذي لم يزد أوضاع ريال مدريد إلا تعقيدًا بحثًا له على المكان المفضل الذي يتألق تارة، وتارة أخرى إصابات، وتارة ثالثة إصابات، ثم أين يلعب، وهكذا.

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هذه الأزمات ظلت تتكرر منذ أن خرج كريستيانو رونالدو من ريال مدريد منتقلًا إلى يوفنتوس في صيف العام 2018 مسدلًا الستار على 9 سنوات لم ينشغل فيها بال أي أحد في مدريد بمسألة النجم الأول والنجم الجديد.

قال البعض إن هازارد كان فكرة زائدة لا حاجة لها، في الوقت الذي احتاج فيه الفريق تعزيزات في الدفاع وفي قلب الهجوم، المواضع التي تشكل أولوية بالنسبة للفريق الملكي في الوقت الحالي.

في الوقت الحالي يبدو أن ريال مدريد في حاجة للبحث عن رونالدو الجديد، أي رونالدو؟ هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه منذ أن رحل النجم البرتغالي عن الفريق الملكي.

ريال مدريد لا يواجه أي أزمة في صناعة الفرص، ولكنه يواجه أزمة وحيدة في أنه يلعب بنفس الطريقة التي كان يعتمد عليها بوجود رونالدو، ولكن بدونه.

ريال مدريد يرسل الكثير من العرضيات في كل مباراة ثم في النهاية تجد الكرة في الهواء وهازارد وبنزيما خارج منطقة الجزاء بلا محاولة في لحاقها.

الجودة لدى ريال مدريد ليست أزمة، ولكن المشكلة في عدم ملائمة اللاعبين المتاحين للخطة في هذه النقطة فقط، تلك التي تتعلق بإنهاء الفرص.

إذًا فيما يتعلق بهذه النقطة، يحتاج ريال مدريد شيء من اثنين، إما الجناح الجريء على المرمى كما كان كريستيانو رونالدو في سنوات مجده، وهذا الحل متوفر في محمد صلاح ومبابي على سبيل المثال، وإما لاعب رقم 9 يستطيع تسجيل الكثير من الأهداف.

بالنسبة لمبابي سيكون خيارًا منطقيًا نظرًا لأنه لا يوجد أي من أجنحة ريال مدريد يستطيع تسجيل أكثر من 10 أهداف كل موسم على الأكثر.

وفي الوقت ذاته، وجود مبابي سيؤمن لكريم بنزيما سنوات من التألق دون تحمل عبء أداء أكثر من دور ليس من المنطق أن تطلب منه أصلًا.

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في النهاية يمكن القول إن مسلسل مبابي وريال مدريد سيستمر حتى لحظة الإعلان الرسمي عن انتقاله أو لحظة المفاجأة بأن ذلك لن يحدث، ولكن في جميع الأحوال ولمصلحة جميع الأطراف من المنطقي أن يحدث ذلك.