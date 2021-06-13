مودريتش يضرب من جديد غرور إنجلترا

"دولة صغيرة بأحلام كبيرة" شعار كرواتيا يعود من جديد

ندد قائد منتخب كراوتيا، لوكا مودريتش مرة آخرى "بغطرسة" الإنجليز بعد مرور ثلاث سنوات على تصريحاته اللاذعة لمنتخب الأسود الثلاث بعد الفوز عليهم في نصف نهائي كاس العالم، روسيا 2018.

كما أشار إلى أن السيرك الإعلامي المحيط بهم كان يجب أن يكون أكثر "تواضعًا".

ماذا قال الكرواتي قبل مباراة فريقه ضد إنجلترا؟

في المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب كرواتيا قال مودريتش: "في المسابقات الكبيرة، قدمنا مبارايات جيدة جدًا وفي بعض الأحيان منعتنا الفروق الدقيقة من الصعود إلى القمة".

وأكمل: "بسبب هذا لا ينبغي علينا أن نعتقد أنه يمكننا الوصول إلى النهائي في كل مرة، حتى إن كنا نحمل نفس القدر من الثقة بالنفس والإيمان".

كيف علق مودريتش على "غطرسة" الإنجليز؟

سعى صاحب الـ35 عامًا لتوضيح ذلك قبل مباراة بلاده ضد إنجلترا حيث قال: "هذه الغطرسة لا تتعلق كثيرًا باللاعيبين والمنتخب الوطني بل بالأشخاض المحيطين به. صدرذلك أكثر مرة من بعض الصحفيين والمعلقين".

ثم أضاف واختتم: "أتطلع إلى المباراة ولا أريد أن أتحدث كثيرًا عما يدور في الجانب الآخر".

تسافر كرواتيا إلى لندن في نهاية هذا الأسبوع حيث ينتظرها أول مواجهة لها في بطولة يورو 2020 ضد فريق إنجلترا ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

يراها البعض أنها ستكون بمثابة مباراة العودة لما حدث في نصف نهائي كأس العالم 2018، حين تغلب فيها فريق زلاتكو داليتش على فريق جاريث ساوثجيت في الوقت الإضافي.

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