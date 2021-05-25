"لا شيء أفضل من هذا" .. رسالة عاطفية من مودريتش بعد التجديد مع ريال مدريد

النجم الكرواتي لوكا مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2022.. فماذا قال بعد ذلك؟

قال متوسط ميدان ريال مدريد الدولي الكرواتي إنه يعيش أفضل شيء يمكن أن يعيشه في الوقت الحالي بعد تجديد عقده مع النادي الملكي.

ومنذ ساعات قليلة، أعلن نادي ريال مدريد عن نجاحه في التوصل لاتفاق مع نجمه لوكا مودريتش على تجديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره ريال مدريد قبل قليل، وأكد من خلاله امتنانه لبقاء اللاعب في صفوفه خلال الموسم المقبل.

وتحدث النجم الكرواتي والحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم في 2018 لتلفزيون ريال مدريد الرسمي حول مشاعره في تلك اللحظة ومشواره مع الملكي.

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وقال مودريتش: "لم أفكر أبدًا في أنني سأرى نفسي هنا لمدة عقد من الزمان، طالما أنني سأبذل قصارى جهدي كل شيء حلمت به يتحقق"

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2021

وأضاف: "كان المجيء إلى مدريد حلماً بالنسبة لي، لطالما كانت المعاناة والتفكير كثيرًا يلازمني قبل التوقيع، ولهذا السبب كنت أرغب دائمًا في النجاح في ريال مدريد".

وتابع: "لم أستسلم أبدًا، أردت أن أنجح وكانت الخيارات أمامي نعم أو نعم، كان الأمر مثيرًا للغاية في البداية، لمدة شهرين كنت أنتظر التوقيع، والانتقال رسميًا، كنت عصبيًا جدًا في لحظات الانتظار تلك".

وأكد: "عندما وصلت، أخبرني الرئيس أننا نفتقد العاشرة على مستوى دوري أبطال أوروبا والتي كانت الهاجس لدى الجميع في ذلك الوقت، كان الفوز بهذا اللقب دليلًا على أننا لم نستسلم حتى النهاية، هذا الهدف في اللحظة الأخيرة من سيرخيو راموس".

وأردف: "التجديد؟ هذا يعني الكثير بالنسبة لي، إنه يملأني بالفخر، هذا يعني أنني سأبقى هناك لما يقرب من 10 سنوات منذ وصولي في 2013، لم أتوقع ذلك لأنني أتيت إلى ريال مدريد في سن 27 عامًا".

واسترسل: "المطالب في هذا النادي كبيرة جدًا والشروط التي تجعلك تستحق للاستمرار هنا صعبة للغاية، لا يوجد شيء أفضل من أن تكون لاعباً في ريال مدريد، فاللعب في البرنابيو له سحر خاص، جميع اللاعبين يريدون المجيء، وأنا هنا لمدة عشر سنوات، أمر مثير بالطبع".

وقال أيضًا إنه متحمس لرحلته في مدريد مضيفًا: "هناك العديد من اللحظات الثمينة التي عشتها هنا وما زلت أتذكرها، كان الفوز بالكأس العاشرة وموسم 2017 أيضًا جيدًا للغاية، مع الثنائية التي حققناها لأول مرة في تاريخ النادي".

واستطرد: "لقد لعبت بشكل جيد للغاية وشعرت بالثقة، واستمتعت بما قدمت، في عام 2018 كان مذهلاً على المستوى الفردي، نهائي أبطال أوروبا حيث استمتعت أكثر كان في كارديف، ونهائي كأس العالم والكرة الذهبية".

وحول نهائي 2018 في دوري الأبطال قال: "النهائي في كييف؟ أطلعنا زيدان على مقاطع فيديو عن السلاسل الرياضية، في كرة السلة، في كرة القدم الأمريكية، أخبرنا أنه إذا كان بإمكان أي شخص الفوز بالبطولات على التوال ، فهو ريال مدريد وقد فعلنا ذلك".

وحول أسوأ لحظة أكد: "في العام الذي تعرضت فيه للإصابة لمدة أربعة أشهر، حققنا 22 انتصارًا على التوالي، في 2015 الذي لم نتوج فيه بالبطولات في النهاية، دعمتني زوجتي، وكانت معي منذ أن كان عمري 18 عامًا، وهي أكبر داعم لي في الأوقات الصعبة دائمًا".

النجم الكرواتي ربما يكون الأبرز في تاريخ ريال مدريد من بلاده، بعد أن نجح في ترك بصمته على أربعة ألقاب بدوري أبطال أوروبا.

مودريتش يملك في سجله مع ريال مدريد لقبين دوري إسباني وثلاثة في السوبر، ولقب في الكأس، بالإضافة لأربعة ألقاب كأس عالم للأندية، وثلاثة ألقاب سوبر أوروبي.

وعلى مستوى الأرقام فقد لعب مودريتش في 391 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه من صفوف توتنهام في عام 2012.

كما سجل نجم منتخب كرواتيا 28 هدفًا، وصنع 61 في كل البطولات مع النادي الملكي، وذلك كان أفضل سجلاته في الصناعة في مسيرته الكروية.