مودريتش يحقق حلم سيدة عمرها 80 عامًا

قائد وسط ملعب ريال مدريد يستجيب لطلب سيدة كرواتية عمره 80 عامًا.

رد النجم الكرواتي لوكا مودريتش قائد ريال مدريد على طلب سيدة تبلغ من العمر 80 عامًا بمقابلته في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا في رسالة نشرها مودريتش للرد عليها، حيث أكد أنه سيفعل كل ما في وسعه حتى يقابل تلك السيدة في أقرب فرصة.

وكانت السيدة دونيا إلفيرا قد نشرت مقطعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال فيه: "في تلك الحياة عمري أصبح 80 عامًا، وأتمنى أن التقط صورة مع لوكا مودريتش، أفضل من في ريال مدريد".

الرسالة تم تداولها بكثافة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى شاهدها مودريتش بنفسه وقرر الرد على السيدة الكرواتية بمقطع مماثل.

وقال مودريتش في المقطع الخاص به: "أتمنى أن أراكي قريبًا، ولتعلمي أنني لدي هدية سأعطيها لكي عندما أقابلك".

وكان مودريتش قد قاد منتخب كرواتيا للإنجاز التاريخي الأكبر لهم عبر السنوات، عندما وصلوا لنهائي كأس العالم في 2018.

جدير بالذكر أن مودريتش كان قد ارتدى شارة قيادة ريال مدريد للمرة الأولى في المواجهة الأخيرة ضد إلتشي في الدوري الإسباني.

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