فينيسيوس: تعرضت للعنصرية من طفل برشلوني في الكلاسيكو!

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني أنه عاش ضغطًا هائلًا بالنسبة لعمره في فترته الأولى مع النادي الملكي.

ويشهد الموسم الحالي انفجارًا في قدرات فينيسيوس جونيور التهديفية، حيث تمكن من تسجيل تسعة أهداف وتقدم خمس تمريرات حاسمة في 14 مباراة خاضها في كافة المسابقات.

فينيسيوس، وفي غياب الفرنسي كريم بنزيما، قاد ريال مدريد منفردًا يوم السبت لتحقيق الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف في الجولة 12 من الدوري الإسباني، بتسجيله هدفي المباراة.

وأجرى فينيسيوس مقابلة مع موقع "Esporte Interativo" البرازيلي، تحدث خلاله عن بداياته مع ريال مدريد، والحوادث العنصرية التي تعرض لها في آخر كلاسيكو أمام برشلونة.

ماذا قال فينيسيوس؟

في البداية، تحدث البرازيلي الشاب عن الضغط في فترته الأولى مع ريال مدريد قائلًا: "كان الضغط كبيرًا للغاية، لم أر مثل هذا الضغط أبدًا على لاعب صغير جدًا، ولا أعرف سبب ذلك".

وأضاف: "ربما لأن صفقة انتقالي إلى ريال مدريد كلفت الكثير من المال، النادي والمدربون عرفوا عن جودتي، وأنه بمرور الوقت سأحصل على المزيد من الخبرة والثقة".

وتابع: "كنت هادئًا دائمًا، ولم أكترث أبدًا بما قيل عني، الآن لا أعتقد أني الأفضل في العالم أيضًا، أنا أستمع فقط إلى الناس في النادي ومن حولي".

ما هي تفاصيل العلاقة مع أنشيلوتي؟

وتطرق فينيسيوس خلال المقابلة إلى العلاقة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، والذي ساهم بشكل واضح في انفجار موهبة البرازيلي.

وقال فينيسيوس: "يطلب مني دائمًا أن أكون في قمة تركيزي، أحيانًا أفقد ذلك ويذكرني على الفور، ويحاول تحفيز جميع اللاعبين".

وأضاف: "في المباراة ضد شاختار عندما قمت بأمر لم يعجبه، قال لي: إذا كررت ذلك سيتم تغييرك".

ماذا حدث في الكلاسيكو؟

البرازيلي الشاب تطرق إلى الأحداث العنصرية التي تعرض لها من جماهير برشلونة في مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت على ملعب "كامب نو" في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد فاز في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف، وقدم فيها البرازيلي الشاب أداءً جيدًا.

وقال فينيسيوس: "عندما تم تغييري رأيت طفلًا يقوم بحركة ما تجاهي، لكن بما أنني كنت طفلًا تجاهلت الأمر".

وأضاف: "لكن بعد ذلك أهانني شخص كبير في السن وأشرت إليه حتى يعلم أنني رأيته، عادة لا أعطي أهمية لمثل هذه الأمور، وأفضل التركيز على المباريات".

واختتم فينيسيوس جونيور تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنهم يستحقون بالفعل عقوبات شديدة، لا أن يحصلوا على فرصة لتكرار ذلك، في تلك اللحظة قررت عدم قول أي شيء، لأنني كنت أركز على المباراة".

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