مودريتش وبيل يعودان إلى تدريبات ريال مدريد

في الصالة الرياضية ودون الركض على العشب.. بيل ومودريتش يشاركان في تدريبات ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

عاد لوكا مودريتش وجاريث بيل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وشاركا في تدريبات خفيفة في الصالة الرياضية دون إجراء الحصة التدريبية على العشب.

وتعرض الثنائي مودريتش وبيل للإصابة خلال نفس المباراة والتي جمعت بين كرواتيا وويلز ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وكان ريال مدريد قد استعاد خدمات الثلاثي توني كروس ومارسيلو وفيرلان ميندي، حيث تدربا بالأمس على العشب بشكل طبيعي، عدا كروس الذي قام بتدريبات خفيفة.

وفي الوقت الحالي يبدو ريال مدريد قريبًا من اكتمال الصفوف بشكل كامل، وهو أمر لم يحدث منذ بداية الموسم الحالي والذي شهد الكثير من الإصابات للاعبي الفريق الملكي حتى الآن.

ريال مدريد يطمئن على لاعبيه المصابين

ويستعد ريال مدريد لعدد من المواجهات الهامة بعد نهاية فترة التوقف الدولي، حيث سيحل ضيفًا على ريال مايوركا في الدوري الإسباني، وتنتظره مواجهة حاسمة أمام جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا التي بدأها بشكل سيئ ويحتاج فيها إلى تصحيح أوضاعه.