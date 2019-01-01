ريال مدريد يطمئن على لاعبيه المصابين

هل استعاد ريال مدريد جاهزية مارسيلو وميندي وكروس؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

عاد مارسيلو وفيرلان ميندي للتدرب بشكل طبيعي مع ريال مدريد، وذلك بعد عودتهما من الإصابة واكتمال جاهزيتهما خلال الفترة الأخيرة.

وشارك الثنائي في التدريبات بشكل طبيعي اليوم، كما شارك توني كروس ولكنه اكتفى بالجري على العشب فقط دون التدرب بالكرة.

وغاب كل من مارسيلو وميندي عن مباريات ريال مدريد الأخيرة قبل التوقف الدولي، بينما أصيب كروس خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا في موجهات تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وفي المقابل، تعرض كل من جاريث بيل ولوكا مودريتش للإصابة خلال مواجهة كرواتيا وويلز في تصفيات اليورو، ليظل ريال مدريد محرومًا من بعض نجومه.

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ويستعد ريال مدريد لعدد من المواجهات الهامة بعد نهاية فترة التوقف الدولي، حيث سيحل ضيفًا على ريال مايوركا في الدوري الإسباني، وتنتظره مواجهة حاسمة أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا التي بدأها بشكل سيء ويحتاج فيها إلى تصحيح أوضاعه.