مودريتش لن يرحل عن ريال مدريد

تعرف على موقف مودريتش من مغادرة النادي الملكي

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نفت تقارير صحفية إسبانية تخطيط لوكا مودريتش، لاعب الفريق، للرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط مودريتش بمغادرة النادي منضمًا إلى باريس سان جيرمان في جزء من صفقة التعاقد مع نيمار دا سيلفا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ وكيل أعمال الكرواتي نفى إمكانية رحيل مودريتش عن النادي مؤكدًا أنّ غيابه عن مباراة سالزبورج كان بداعي الإصابة.

وأوضحت أنّ صاحب الـ 33 عامًا يشعر بالإجهاد مما دفع زين الدين زيدان لاستبعاده من اللقاء ليكون جاهزًا لمباراة سيلتا فيجو.

جدير بالذكر أنّ زفونيمير بوبان، المدير الرياضي لميلان، نفى الشائعات التي ربطت مودريتش بالانضمام إلى الروسونيري.