بوبان: ميلان لن يضم مودريتش

الكرواتي حلم للروسونيري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى مدير القطاع الرياضي في ميلان زفونمير بوبان إمكانية انضمام مواطنه ونجم ريال مدريد لوكا مودريتش إلى الروسونيري.

وربطت الصحف مودريتش بإمكانية الانتقال لميلان في حال ضم ريال مدريد للثنائي بول بوجبا ودوني فان دي بيك هذا الصيف.

وقال بوبان مع "لاجازيتا": "قبل عشرين يوماً قال باولو مالديني إن مودريتش لن يكون لاعباً لميلان، ولكن الكلام لا يزال متواصلاً".

وأضاف: "لا يوجد أي صحة في تلك التقارير، أريد أن أكرر أن أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي لن يكون لاعباً في ميلان".

وختم: "سيكون رائعاً الحصول عليه ولكنه سيبقى في مدريد، هو شخص ولاعب رائع، وأمر جيد أنه يحب نادينا من الطفولة، ولكن وجب توضيح الحقائق".

"لاجازيتا" تحدثت في عددها الصادر الخميس أن مودريتش أخبر المقربين منه أنه إذا رحل عن ريال مدريد فسيكون فقط صوب ميلان.

يذكر أن مودريتش كان الصيف الماضي محط اهتمام من قبل غريم ميلان إنتر، ولكن الصفقة لم تتم لرفض ريال مدريد بيعه.