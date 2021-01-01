مودريتش: سعيد في مدريد.. وسأتوقف عن اللعب عندما يتراجع مستواي

تصريح لوكا مودريتش بعد التأهل الى ربع نهائي دوري أبطال اوروبا 2020-2021

عبّر لوكا مودريتش عن سعادته بالتأهل الى دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على اتالانتا في إياب دوري الـ16 بنتيجة 3-1.

وقال مودريتش بعد المباراة: " لقد دخلنا المباراة على نحو جيد من البداية، وقدمنا كل ما طلبه منا المدرب ونجحنا في تحقيق الفوز والصعود لربع النهائي".

وأضاف: " كانت مباراة صعبة للغاية لأن أتالانتا فريق بدني ويركضون كثيرًا طوال المباراة، كان علينا أن نكون في نفس المستوى في الناحية البدنية".

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وعن حالته البدنية ومستواه الكبير هذا الموسم قال مودريتش: "أنا سعيد جدًّا في مدريد وأتمنى أن أواصل العمل هنا مع هذا الفريق الرائع، وعندما أرى أنني لن أستطيع أن أكون في مستواي المعهود فسيكون من الأفضل ألا أتواجد".

وختم بالقول: "أنا أشعر أنني في حالة جيدة جدًا ولست مضطرًا للنظر في عدد السنوات المتبقية لي، ما يقدمه اللاعب في الملعب هو المهم وليس عمره، أنا ما زلت جائعًا لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى.