تحليل ريال مدريد - أتالانتا | ذكاء زيدان يغلب شجاعة جاسبيريني

زيدان لعب على نقاط قوته وضعف أتالانتا

تأهل ريال مدريد الى دور الـ8 بعد تجديد فوزه على أتالانتا بنتيجة 3-1 على ملعب الفريدو دي ستيفانو، سجّل الأهدف: كريم بنزيما - سيرخيو راموس - موريال وماركو أسينسيو.

التشكيلتان:

ريال مدريد:

كورتوا - راموس - فاران - ناتشو - ميندي - كروس - فالفيردي - مودريتش - فاسكيز - فينيسيوس - بنزيما

أتالانتا:

سبورتيلو - تولوي - روميرو - ديمسيتي - ماهلي - رون - بيسينا - جوسينس - مالينوفسكي - بازاليتش - موريال

إنتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف للاشيء، بعد أن كان أتالانتا يُقدم أداءً هجومياً كبيراً في بداية المباراة حارماً ريال مدريد من أي هجمة خطرة أو تُشكل أي تهديداً على مرماه، لكن خطأ واحد من حارس المرمى سبورتيلو أمام تمركز جيد من ريال مدريد استطاع قلب الأمر بعد استخلاص رائع من مودريتش للكرة وإهدائها لبنزيما.

ملاحظات الشوط الأول:

عرف زيدان أن أتالانتا سيدخل هذا اللقاء بكامل قواه الهجومية محاولاً التسجيل باكراً، اعتمد على 3 مدافعين و 5 في خط الوسط ما منحه تفوقاً عددياً وقدرة أكبر على استخلاص الكرات، فرأينا الريال يُدافع بكتلة واحدة والتزام كبير للاعب الوسط وحتى كريم بنزيما بمهامه الدفاعية

تعامل ريال مدريد مع الضغط العالي لأتلانتا كان ناجحاً جداً

أتالانتا اعتمد على الكرات الطولية للوصول الى الثلث الأخير جراء الانتشار الجيد للريال

اختلفت شخصيته بعد الهدف ولم يُسدد أي كرة على المرمى

فينيسيوس كان بإمكانه تسجيل هدف مُبكر لولا عادته بتفضيل المراوغة على التسديد.

فينيسيوس لما شرحوا درس التسجيل في كرة القدم كان غايب عن الصف أكيد

بس كان دارس كتير منيح باقي الكتاب — Dina Jarkas (@JarkasDina) March 16, 2021

تمكن ريال مدريد من تسجيل هدفين من ركلة جزاء لسيرخيو راموس وهدف مع الدقيقة 82 من ماركو أسينسيو الذي دخل بديلاً.

ملاحظات الشوط الثاني: