ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2019 | البرازيل تواجه باراجواي والأرجنتين تواجه كولومبيا في ربع النهائي

تعرف على مواعيد ونتائج جميع مباريات كوبا أمريكا 2019، ترتيب مجموعة قطر والأرجنتين وبقية المجموعات، وما هو جدول مواعيد المسابقة حتى النهائي؟

أحمد جمال

كان موعد انطلاق النسخة السادسة والأربعون من كوبا أمريكا هو السبت 15 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 12 شوال 1440 هجرياً، في الأراضي البرازيلية بحضور جميع منتخبات أمريكا الجنوبية ومنتخبي قطر واليابان بطل ووصيف كأس آسيا 2019.

ستقام مسابقة هذا الصيف في البرازيل لأول مرة منذ عام 1989، وسيأمل السليساو أن يكونوا أكثر نجاحًا على أرضهم بعد خيبة أمل كأس العالم 2014 التي كانت على أراضيهم وتم إقصائهم من الدور نصف النهائي على يد المنتخب الألماني حينها.

المنتخب التشيلي هو بطل النسختين الآخيرتين من كوبا أمريكا، عامي 2015 و 2016، وجدير بالذكر بأن البطولة تُقام حالياً كل 4 سنوات ولكن بسبب الذكري السنوية لإنشاء البطولة أقيمت نسخة 2016 كحدث استثنائي، حيث أقيمت البطولة لأول مرة عام 1916 بالأرجنتين تحت مسمى بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم قبل أن تأخذ الاسم الحالي بدءاً من نسخة 1975.

تُعد هذه النسخة من أكثر النُسخ التي تلقى شعبية كبيرة في الوطن العربي خاصة، لوجود المنتخب القطري كأول منتخب عربي يُشارك في البطولة بعدما تم اختياره هو والمنتخب الياباني للمشاركة في البطولة التي تملك فقط 10 منتخبات، وكان دائماً اتحاد أمريكا الجنوبية يدعوا منتخبين من أمريكا الشمالية وعلى وجه الخصوص المكسيك التي شاركت في أكثر من 10 نسخ سابقة من البطولة، ولكن تم اختيار المنتخب القطري في هذه النسخة والمنتخب الياباني للمرة الثانية في تاريخ الساموراي للمشاركة في كوبا أمريكا 2019 نظراً لأنشغال منتخبات الشمال الأمريكي ببطولات قاريه وانشغال إفريقيا بكأس الأمم الأفريقية وكما هو الحال في أوروبا، ولذا فقد وقع الاختيار على القارة الصفراء.

وفي هذا التقرير، سنتعرف سوياً على ترتيب المجموعات وعلى نتائج ومواعيد مباريات الدور الأول وبقية أدوار البطولة الأهم في القارة اللاتينية.

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ما هي مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2019؟

ستنطلق مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا يوم الجمعة القادم 28 يونيو 2019، 25 شوال 1440 هجرياً، وستكون البداية بمواجهة بين البرازيل وباراجواي، وفي نفس اليوم ستواجه الأرجنتين فنزويلا، وفي اليوم التالي ستواجه كولومبيا تشيلي، أما الختام فسيجمع بين بيرو وأوروجواي.

مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2019:

المباراة الموعد الملعب البرازيل - باراجواي الجمعة 28 يونيو 2019،

25 شوال 1440،

2:30 مصر، 3:30 قطر أرينا دو جريميو فنزويلا - الأرجنتين الجمعة 28 يونيو 2019،

25 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر الماراكانا كولومبيا - تشيلي السبت 29 يونيو 2019،

26 شوال 1440،

01:00 مصر، 02:00 قطر أرينا كورينثيانز أوروجواي - بيرو السبت 29 يونيو 2019،

26 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر أرينا فونتي نوفا

ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2019

لُعبت مباريات الجولة الثالثة في نفس التوقيت لكل مجموعة كما هو معتاد في البطولات الكبرى، وكانت البداية بمواجهة البرازيل وبيرو التي انتهت بسحق السليساو للأبيض والأحمر بخماسيةٍ نظيفة، وفي نفس التوقيت واجهت فنزويلا بوليفيا وفازت بثلاثة أهدافٍ وضعوهم في المركز الثاني مقابل هدف للمنتخب البوليفي.

واجهت الأرجنتين قطر في ختام مباريات المجموعة الثانية وفازت بهدفين نظيفين، فصعدت لربع النهائي رفقة كولومبيا التي فازت في مبارياتها الثلاث في المجموعة، أما في المجموعة الثالثة فانتهت مباراتها الأولى بهدفٍ نظيف لأوروجواي على تشيلي، وتعادلت اليابان مع الإكوادور.

ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2019:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرازيل 3 2 1 0 8 0 +8 7 2 فنزويلا 3 1 2 0 3 1 +2 5 3 بيرو 3 1 1 1 3 5 -2 4 4 بوليفيا 3 0 0 3 2 9 -7 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كولومبيا 3 3 0 0 4 0 +4 9 2 الأرجنتين 3 1 1 1 3 3 0 4 3 باراجواي 3 0 2 1 3 3 0 2 4 قطر 3 0 1 2 2 5 -3 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أوروجواي 3 2 1 0 7 2 +5 7 2 تشيلي 3 2 0 1 6 2 +4 6 3 اليابان 3 0 2 1 3 7 -4 2 4 الإكوادور 3 0 1 2 2 7 -5 1

جدول ترتيب ثوالث المجموعات المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بيرو 3 1 1 1 3 6 -3 4 2 باراجواي 3 0 2 1 3 4 -1 2 3 اليابان 3 0 2 1 3 7 -4 2

ما هي مواعيد ونتائج مباريات دور مجموعات كوبا أمريكا 2019؟

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الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب البرازيل - بوليفيا السبت 15 يونيو 2019،

12 شوال 1440،

2:30 مصر، 3:30 قطر 0-3 استاد مورومبي فنزويلا - بيرو السبت 15 يونيو 2019،

12 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر 0-0 أرينا دو جريميو الأرجنتين - كولومبيا الأحد 16 يونيو 2019،

13 شوال 1440،

00:00 مصر، 1:00 قطر 2-0 أرينا فونتي نوفا بارجواي - قطر الأحد 16 يونيو 2019،

13 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر 2-2 ملعب ماراكانا أورجواي - الإكوادور الأثنين 17 يونيو 2019،

14 شوال 1440،

00:00 مصر، 1:00 قطر 0-4 استاد مينيراو اليابان - تشيلي الثلاثاء 18 يونيو 2019،

15 شوال 1440،

1:00 مصر، 2:00 قطر 4-0 استاد مورومبي الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب بوليفيا - بيرو الثلاثاء 18 يونيو 2019،

15 شوال 1440،

23:30 مصر، 00:30 صباح يوم الأربعاء قطر 3-1 ملعب ماراكانا البرازيل - فنزويلا الأربعاء 19 يونيو 2019،

16 شوال 1440،

2:30 مصر، 3:30 قطر 0-0 أرينا فونتي نوفا كولومبيا - قطر الأربعاء 19 يونيو 2019،

16 شوال 1440،

23:30 مصر، 00:30 صباح يوم الأربعاء قطر 0-1 استاد مورومبي الأرجنتين - باراجواي الخميس 20 يونيو 2019،

17 شوال 1440،

2:30 مصر، 3:30 قطر 1-1 استاد مينيراو أوروجواي - اليابان الجمعة 21 يونيو 2019،

18 شوال 1440،

1:00 مصر، 2:00 قطر 2-2 أرينا دو جريميو الإكوادور - تشيلي السبت 22 يونيو 2019،

19 شوال 1440،

1:00 مصر، 2:00 بتوقيت قطر 2-1 أرينا فونتي نوفا الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الملعب بوليفيا - فنزويلا السبت 22 يونيو 2019،

19 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر 3-1 استاد مينيراو بيرو - البرازيل السبت 22 يونيو 2019،

19 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر 5-0 كورينثيانز آرينا قطر - الأرجنتين الأحد 23 يونيو 2019،

20 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر 2-0 أرينا دو جريميو كولومبيا - باراجواي الأحد 23 يونيو 2019،

20 شوال 1440،

21:00 مصر، 22:00 قطر 0-1 أرينا فونتي نوفا تشيلي - أوروجواي الثلاثاء 25 يونيو 2019،

22 شوال 1440،

1:00 مصر، 2:00 قطر 1-0 ملعب ماراكانا الإكوادور - اليابان الثلاثاء 25 يونيو 2019،

22 شوال 1440،

1:00 مصر، 2:00 قطر 1-1 استاد مينيراو

مواعيد الأدوار الإقصائية من كوبا أمريكا 2019

تُقام كوبا أمريكا بمُشاركة 12 منتخب 10 منهم من اتحاد الكونميبول بالإضافة إلى منتخبين يتم دعوتهم للبطولة لإستكمال العدد الأدنى لأقامة البطولة الدولية، ويتم تقسيم الـ12 منتخب على ثلاث مجموعات يصعد منها المتصدر والوصيف إلى الدور ربع النهائي مباشرة بالإضافة إلى أحسن منتخبين حاصلين على المركز الثالث من حيث النقاط ثم عدد الأهداف.

ومن المُقرر أن يتم لعب مباريات ربع النهائي على يومين هما 28 و 29 يونيو، ثم يلتقى الفائزين في مرحلة نصف النهائي يومي 3 و 4 يوليو، على أن تُقام المباراة النهائية في السابع من يوليو 2019.

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مواعيد أدوار كوبا أمريكا 2019: