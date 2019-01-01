مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2019 في الدوري السعودي، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي والإسباني وجميع المسابقات وما هي القنوات الناقلة لها؟

أحمد جمال

سيكون عشاق كرة القدم اليوم الأحد 3 سبتمبر 2019 على موعد مع العديد من المباريات المنتظرة في وطننا العربي وفي المسابقات الأوروبية، على الرغم من انتهاء مُعظم المباريات الهامة من الدوريات الأوروبية الكبرى، إلا أن اليوم هناك أيضاً أكثر من مباراة تستحق المُتابعة.

ستكون البداية في الدوري الإنجليزي، حيث يحل توتنهام ضيفاً على إيفرتون في مباراة تستحق أن تكون من أقوى مباريات الليلة، في يستضيف كريستال بالاس ليستر سيتي صاحب النتيجة المهولة في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي.

ومن إنجلترا إلى إسبانيا حيث نستكمل الجولة الـ12 من الدوري الإسباني 2019-20 بمباريات فياريال ضد أتلتيكو بلباو، سيلتا فيجو وخيتافي، بينما ستكون وتيرة المُنافسة والمتعة أكبر في الدوري الإيطالي الذي سيستضيف ميلان فيه لاتسيو ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي، والذي سيستضيفه استاد السان سيرو في العاشرة إلا الربع مساءً.

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وفي منافسات الوطن العربي سنكون على موعد لمتابعة مباراتين هامتين ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية، حيث يحل الترجي الرياضي ضيفاً على أولمبيك آسفي، في حين يستضيف نادي الاتحاد المصري فريق المحرق البحريني.

كما سنستكمل الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي، والتي ستشهد مباراة لفريقين عريقين في فرنسا وهما سانت إتيان ضد موناكو والذي يستضيفه ملعب جوفروا جيشار.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 سبتمبر 2019

الدوري الإنجليزي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - ليستر سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 إيفرتون - توتنهام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

البطولة العربية ذهاب دور الـ16 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - المحرق البحريني 20:00 مصر، 21:00 السعودية - أولمبيك آسفي - الترجي التونسي 20:00 مصر، 21:00 السعودية -