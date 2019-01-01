طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة المحرق بالبطولة العربية

تعرف على قائمة الاتحاد السكندري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري عن قائمة الفريق التي ستواجه المحرق البحريني ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويستضيف الاتحاد نظيره المحرق البحريني المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، على ملعب الأسكندرية.

وجاء القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد ومحمود الزنفلى

خط الدفاع: محمود شعبان وأسامة العزب وويلسون وإسلام جمال ومحمد أنور، ومحمود رزق والسيد سالم وكريم الديب

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، ونور السيد وهشام محمد وخالد الغندور وأحمد حجى وأيمن غباشى وأحمد راشد وأحمد رفعت

خط الهجوم: محمد جدو وبناهينى وخالد قمر وأوكوى.

ويغيب عن اللقاء كل من عمرو خليل وصبحى سليمان ومروان عطية، ومروان النجار ورزاق سيسيه وصبرى رحيل وأحمد شلبى ويوسف حسن.