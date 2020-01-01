قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 .. كلاسيكو محتمل في نصف النهائي

تعرف على نتائج قرعة دور الـ 8 ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

أقيمت اليوم قرعة الدورين الـ 8 ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

القرعة أسفرت عن عدة مواجهات قوية فيما تبقى من البطولة التي تواجه الكثير من الظروف الاستثنائية في الموسم الجاري.

وكانت البطولة قد تعرضت للتوقف في الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا، كما استمر التوقف بعدما عادت الدوريات المحلية لتمنحها الفرصة للانتهاء.

المزيد من الفرق

ولم تشهد القرعة أي قواعد خاصة، مما يعني أن أي فريق يستطيع مواجهة أي خصم حتى لو كان من بلده أو من نفس مجموعته في دور المجموعات.

وتنقسم الفرق في تلك القرعة لمجموعتين، الأولى هي تلك التي حسمت صعودها بالفعل لدور الـ 8 حيث خاضت لقاءات العودة من دور الـ 16 قبل إيقاف كرة القدم، وهي:

أتالانتا، وأتلتيكو مدريد، ولايبزيج، وباريس سان جيرمان.

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وتضم المجموعة الثانية الفرق التي لم يتم حسم تأهلها بعد، حيث خاضت لقاء الذهاب دون أن تستطيع أن تخوض مواجهة العودة بعد، وهي:

تشيلسي ضد بايرن ميونخ، ونابولي ضد برشلونة، وريال مدريد ضد مانشستر سيتي، وليون ضد يوفنتوس.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ 8 كالتالي:

المباراة 1: الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي ضد الفائز من ليون ويوفنتوس

المباراة 2: لايبزيج ضد أتلتيكو مدريد

المباراة 3: الفائز من نابولي وبرشلونة ضد الفائز من بايرن ميونخ وتشيلسي.

المباراة 4: أتالانتا ضد باريس سان جيرمان.

أما نتائج قرعة نصف النهائي فجاءت كالتالي:

الفائز من المباراة 1 ضد الفائز من المباراة 3

الفائز من المباراة 2 ضد الفائز من المباراة 4

جدير بالذكر أن لقاءات دور الـ 16 المتبقية ستقام على الملاعب المحددة لها مسبقًا على أرض الفريق صاحب لقاء الإياب، على أن يتم خوض ما تبقى من البطولة بنظام البطولة المجموعة في مدينة لشبونة في البرتغال.