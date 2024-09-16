تعقيبًا على مهزلة غرفة ملابس النصر .. مرتكبو الواقعة يصدرون بيانًا رسميًا

أول رد فعل بعد تصعيد النصر..

بعدما انتشرت الواقعة على نطاق واسع ما دفع نادي النصر السعودي للتصعيد، أصدر شركة "فالكونز"؛ أحد شركاء شركة "الوسائل" الراعية للعالمي، بيانًا رسميًا، تعقيبًا على المهزلة التي شهدها غرف ملابس استاد الأول بارك؛ معلق الفريق العاصمي.

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بعض ممثلي الشركة من مؤثرين وغيرهم قاموا أمس الأحد، بزيارة استاد الأول بارك، لكنهم خرجوا على النص بفيديوهات تسخر من المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالعالمي البرتغالي لويس كاسترو، وغيرها من المشاهد التي أسفرت عن استياء من جميع النصراويين.

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وعلى خلفية ما حدث، أصدر النصر بيانًا مساء اليوم الإثنين، أكد خلاله أنه سيتخذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوقه الأدبية والمعنوية والمادية ضد كل من شارك في تلك المهزلة.

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وعقب ساعات قليلة من بيان النصر، أصدرت شركة "فالكونز" بيانًا أكدت خلاله أن ما حدث ما هو إلا تصرفات فردية، مشددة على اتخاذها الإجراءات اللازمة ضد كل من شارك في المهزلة، لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

وأعربت الشركة عن اعتزازها بزيارة استاد الأول بارك، متوجهة بالاعتذار عما حدث مع التأكيد على احترام جميع الأندية الرياضية والجماهير.