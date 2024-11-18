ليس تركي آل الشيخ .. مسؤول جديد يتلقى طلبًا بإنقاذ حلم اعتزال سعيد العويران "أشهر سعودي في التاريخ"

بعد مطالبة العويران لآل الشيخ بتنظيم مهرجان اعتزاله..

أعرب سعيد العويران، أسطورة نادي الشباب والمنتخب السعودي، عن أمله بتحقيق حلمه في تنظيم مباراة اعتزال له، بعد تاريخ طويل في المملكة، رغم مرور 23 عامًا على قراره بتعليق حذائه بشكل نهائي.

العويران لعب في صفوف الشباب خلال الفترة بين 1988 و2001، كما مثّل المنتخب السعودي في العديد من المحافل الدولية، ووضع بصمته بهدف مارادوني لا يُنسى في نهائيات كأس العالم 1994، في شباك بلجيكا، ليقود الأخضر إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه.

وفي هذا السياق، وجه حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة الأسبق، رسالة إلى محمد المنجم، رئيس نادي الشباب، بتنظيم مهرجان لتكريم النجم سعيد العويران، من أجل إنقاذ حلمه في تنظيم حفل اعتزال.

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وقال خيمي، عبر برنامج "كورة"، إنه من السهل على إدارة الشباب أن تنظم مهرجان اعتزال لسعيد العويران، وهو يستحق تكريمًا عاليًا، مضيفًا أن العويران يتم تكريمه سنويًا بالحديث عن هدفه التاريخي في كأس العالم، خلال يوم ميلاده، وأنه (خيمي) يشعر بالأسى، عندما يشاهد نجومًا آخرين يتم تنظيم حفل اعتزالهم، وهو لا يتم تكريمه.

وتوقع خيمي بأن يشهد مهرجان تكريم العويران، صدًا واسعًا في حضور الأمير عبد الرحمن بن تركي، وسيساهم في حضور شخصيات كبرى لمتابعة الحفل، واصفًا سعيد العويران بأنه "أشهر لاعب سعودي في التاريخ".

وكان العويران، صاحب الـ57 عامًا، قد وجه رسالة عتاب إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بسبب عدم تنظيم مباراة اعتزال له، مضيفًا أنه تواصل مع آل الشيخ، وطلب أن يقام حفل اعتزاله في مباراة الشباب وروما الإيطالي، التي أقيمت بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس (شيخ الأندية) ولكن الأمر لم يتم.