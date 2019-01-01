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كأس آسيا

مهدي علي: كأس آسيا لم تظهر بالشكل المطلوب حتى الآن

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مدرب الإمارات مهدي علي
يتوقع تطور أكبر في المستوى بالمراحل القادمة من المسابقة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يتوقع مهدي علي المدرب الأسبق للمنتخب الإماراتي، منافسة قوية في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

البطولة تستعد لانطلاق دور الـ16، بعد انتهاء فعاليات دور المجموعات أمس الخميس.

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وقال مهدي علي:"معظم فرق الفئة الأولى لم تظهر بالشكل المطلوب منها، المستوى العام يبدو أقل من جيد".

وأضاف:"أعتقد أنه مع مرور الوقت المستوى سيتطور أكثر مما ظهر به بالدور الأول".

وتابع:"وجود 24 فريق أعطانا فرصة لرؤية منتخبات لم نراها من قبل، كما أن فرق المستوى الرابع تطورت ولعبت بصورة مميزة".

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جدير بالذكر أن المنتخب الإماراتي، تصدر المجموع الأولى بخمس نقاط، ويستعد لمواجهة قيرغيزستان بدور الـ16 الإثنين القادم.

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