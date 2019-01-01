مهدي علي: كأس آسيا لم تظهر بالشكل المطلوب حتى الآن

يتوقع تطور أكبر في المستوى بالمراحل القادمة من المسابقة

يتوقع مهدي علي المدرب الأسبق للمنتخب الإماراتي، منافسة قوية في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

البطولة تستعد لانطلاق دور الـ16، بعد انتهاء فعاليات دور المجموعات أمس الخميس.

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وقال مهدي علي:"معظم فرق الفئة الأولى لم تظهر بالشكل المطلوب منها، المستوى العام يبدو أقل من جيد".

وأضاف:"أعتقد أنه مع مرور الوقت المستوى سيتطور أكثر مما ظهر به بالدور الأول".

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المباراة القادمة في دور الـ 16 أمام فيتنام 🇻🇳 الذي تأهل ثالثًا من مجموعة العراق وإيران pic.twitter.com/kovkrRSyCj — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

وتابع:"وجود 24 فريق أعطانا فرصة لرؤية منتخبات لم نراها من قبل، كما أن فرق المستوى الرابع تطورت ولعبت بصورة مميزة".

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جدير بالذكر أن المنتخب الإماراتي، تصدر المجموع الأولى بخمس نقاط، ويستعد لمواجهة قيرغيزستان بدور الـ16 الإثنين القادم.