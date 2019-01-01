بنعطية: ليس لدينا لاعبين كبار بالمغرب والجزائر ليست الأفضل لولا محرز

قائد أسود الأطلس السابق مستاء من الانتقادات التي تعرض لها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح مهدي بنعطية؛ قائد منتخب المغرب السابق، الأسباب التي أطاحت بأسود الأطلس مبكرًا من كأس أمم أفريقيا مصر 2019، مؤكدًا أن منتخب بلاده ليس به لاعبين كبار قادرين على تحقيق البطولات.

أسود الأطلس ودعوا البطولة القارية، التي أقيمت في مصر بيونيو الماضي، من دور الـ16 بعدما تلقوا هزيمة مفاجئة أمام بنين في ركلات الترجيح.

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وقال بنعطية، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "المغرب بها مجموعة مميزة من اللاعبين وأصحاب إمكانيات رائعة، لكننا نفتقد للاعبين الكبار، نحن ليس لدينا لاعبين كبار حتى نتوج باللقب القاري، لذلك كان الخروج المبكر من البطولة".

وأضاف: "حتى منتخب الجزائر لم يكن الأفضل حتى يحصل على اللقب، لم يكن الأفضل بين الفرق التي شاركت من البطولة سواء دفاعيًا أو هجوميًا، ولكنه يمتلك رياض محرز اللاعب الحاسم، الذي يتمكن من حسم عديد المباريات، وهو ما نفتقد مثله في المغرب".

قائد أسود الأطلس صاحب الـ32 عامًا أعلن اعتزاله اللعب الدولي نهائيًا في الأول من أكتوبر الجاري، حول ذلك علق: "القرار كان صعبًا عليّ، ليس من السهل أن تنهي مسيرة 11 عامًا، لكنني اتخذت القرار بعد التفكير كثيرًا".

واستطرد: "كنت أتعرض لانتقادات لا أساس لها من الصحة، حتى أنهم اتهموني أنني أتدخل في تحديد المباريات التي يخوضها المنتخب وأنني من أضع التشكيل!".

يذكر أن الجزائر توجت بطلة للقارة السمراء في 19 من يوليو الماضي، بعدما تغلبت على السنغال في النهائي بهدف وحيد، سجله بغداد بونجاح.